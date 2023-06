Artikkelen fortsetter under annonsen

Natt til mandag skjøt oljeprisen oppover etter at oljealliansen Opec+ i løpet av helgen kunngjorde at Saudi Arabia vil kutte sin oljeproduksjon med én million fat per dag fra juni. Det ga god driv til hovedindeksen på Oslo Børs som på det meste steg over én prosent.

Mot slutten av handelsdagen i Oslo falt imidlertid oljeprisen brått nær to prosent fra topper på 78 dollar fatet. Det førte til at mye av oppgangen på Oslo Børs også smuldret opp. Hovedindeksen stengte opp 0,08 prosent.

Oljeselskapet Equinor, tankrederiet Frontline og oljeselskapet Aker BP var de tre mest omsatte aksjene. Equinor steg 1,95 prosent. Frontline falt 6,38 prosent. Aker BP steg 0,23 prosent.

Foruten Frontline falt også de andre tankaksjene på Oslo Børs:

Hafnia falt 4,80 prosent.

Okeanis Eco Tankers falt 4,32 prosent.

Stolt-Nielsen falt 0,90 prosent.

Klaveness Combination Carriers, som driver med både produkttank og tørrlast, falt 0,86 prosent.

Både Salmar og Frøy steg begge på høy omsetning etter at det før børsåpning ble kjent at førstnevnte har solgt sin andel i Frøy til Goldman Sachs for 4,8 milliarder kroner.

Stabilitet i markedet

Oljeprisen (brent spot) handles nå til rundt 76,7 dollar fatet.

– Det er stor usikkerhet om de frivillige kuttene vil bli avsluttet eller forsterket, og om Russlands vilje til å begrense produksjonen i tråd med planene. Saudi Arabias kutt kan oppfattes som et signal om at landet vil ha opp oljeprisen, skrev Kyrre Aamdal i DNB Markets i en morgenrapport mandag.

Produksjonskuttet som ble kunngjort skjer altså ikke på tvers av flere av medlemslandene, men kun fra Saudi Arabia, som sammen med Russland er de to mektigste aktørene i den utvidede samarbeidsalliansen.

Etter det Bloomberg beskrev som et anstrengt møte i helgen, gikk Saudi Arabias energiminister ut og sa at de er villige til å gjøre det som må til for å stabilisere markedet. Oljeprisen har svingt markant de siste månedene, med bekymringer rundt gjeninnhentingen i Kina, generell usikkerhet rundt økonomien og bekymring for etterspørselen som noen av nøkkelordene. Siden starten av april har prisen falt ni prosent.

I forkant av møtet var det bred forventing i markedet om at Opec+ ville holde produksjonen uendret, med med et frivillig kutt signaliserer Saudi Arabia at det er villig til å ofre markedsandeler i forsøket på å få opp prisene.

I USA steg prisen på lettolje (WTI) fem prosent etter at nyheten sprakk, men falt noe tilbake i timene etterpå.

Aamdal i DNB Markets mener det er en sannsynlighet for at kuttene blir forlenget i august og muligens videre dersom oljeprisen holder seg på 70-tallet. En brent-pris på 80 dollar fatet eller høyere blir sett på som det optimale for Saudi Arabia.

– Slik vi ser det, er det utsikter til knapphet på olje i andre halvår og kuttene i produksjonen vil forsterke en slik underbalanse. Dermed kan oljeprisen stige vesentlig i andre halvår i år, skriver Aamdal.

Sterke jobbtall

Før helgen kom det nonfarm payrolls-tall fra USA som viste at det ble skapt 339.000 nye jobber utenfor jordbruket i USA i forrige måned.

Det var langt over forhåndsforventningene på 195.000.

Samtidig var det ventet at arbeidsledigheten ville gå opp til 3,5 prosent, og den endte på 3,7 prosent. Lønnsveksten er nå 4,3 prosent på årsbasis. For lønnsnivået hadde analytikerne i snitt ventet at den ville stige med 4,4 prosent.

I etterkant steg renten på amerikanske statsobligasjoner markant. Toårsrenten ligger mandag morgen på 4,53 prosent, mens tiårsrenten ligger på 3,72 prosent.

