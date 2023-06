Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned en knapp halv prosent tidlig mandag ettermiddag. Blant de tre mest omsatte – Equinor, Aker BP og PGS – var det seismikkselskapet som falt mest, og endte dagen med et kursfall på 16 prosent.

PGS meldte før børsåpning at skipet Ramform Titan hadde fått kansellert en kontrakt for et oppdrag.

Blant de ti største selskapene på Oslo Børs fikk hele syv stykker en kursnedgang mandag.

Etter at den årlige prisveksten, både totalt og underliggende, endte på 6,7 prosent i mai er konklusjonen at inflasjonen i Norge fortsatt er på et ukomfortabelt høyt nivå.

Aldri før har kjerneinflasjonen, altså priser ekskludert energivarer og avgiftsendringer, vært på et høyere nivå. Mai-tallene var langt over Norges Banks prognoser og gir sentralbanken nok en hodepine før neste ukes rentebeslutning.

Utviklingen i norsk inflasjon står dessuten i sterk kontrast til flere land i Europa, der prisene har vært på en tydelig fallende trend den siste tiden.

– Den nylige utviklingen for inflasjonen i Norge er bemerkelsesverdig, sett opp mot andre europeiske land, skriver kredittanalytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets i en analyse mandag.

Den svake kronen

I analysen har Kjennerud sammenlignet den norske inflasjonen med Sverige, Frankrike, Danmark, Spania, Finland, Italia og Tyskland. Og selv om inflasjonen i noen av disse landene er høyere enn i Norge, har de likevel én ting til felles: Trenden de siste månedene er fallende totalinflasjon etter hvert som at energiprisene har kommet betraktelig ned siden toppen i fjor.

Hovedgrunnene til at Norge ikke har sett det samme fallet tilskriver Kjennerud en svak krone og høyere lønnsvekst.

– Den svake kronen har særdeles betydningsfull siden vi importerer mye i Norge. Dette gjelder ikke bare ferdigprodukter, men også komponenter. I tillegg har service-prisene også blitt sterkt påvirket av den svake kronen, skriver analytikeren.

Han trekker videre frem at fortsatt sterk etterspørsel har gjort at bedriftene har kunnet fortsette å sette opp prisene, selv de som ikke er blitt rammet av en kraftig økning i kostnader på import eller lønnssiden.

Styringsrenten i Norge ligger i skrivende stund på 3,25 prosent før neste ukes rentebeskjed. DNB Markets venter en rentetopp på 4,25 prosent innen september.

Alles øyne på USA

Denne uken er det imidlertid USA som vil stå i søkelyset.

Tirsdag ettermiddag norsk tid slippes inflasjonstall for mai, og det er på forhånd ventet et fall både i total- og kjerneinflasjon i landet. Dette har mye å gjøre med baseeffekter, selv om prisveksten fortsatt er langt over målet på to prosent.

«En giftig cocktail av inflasjon og rentebeslutninger», innleder meglerhuset SEB i sin morgenrapport mandag.

De amerikanske børsene ble imidlertid preget av investorenes kjøpslyst da børsene åpnet for handel klokken 15.30 mandag. Det bidro også til et marginalt løft for hovedindeksen, men det holdt ikke helt inn. Hovedindeksen endte mandagen med et fall på 0,5 prosent.

For første gang siden Fed begynte å heve renten for 15 måneder siden er det uansett ventet at styringsrenten i USA holdes i ro, men at sentralbanksjef Jerome Powell vil komme med tydelige signaler om en renteheving i juli.

Styringsrenten i USA er i intervallet mellom fem og 5,25 prosent.

I eurosonen er det ventet en økning på 0,25 prosentpoeng fra ECB når sentralbanken legger frem sin rentebeslutning torsdag ettermiddag.

– Den europeiske sentralbanken har fortsatt et lite stykke igjen til toppen. Selv om veksten i totalinflasjonen er godt på vei ned grunnet energipriser og baseeffekter, holder fortsatt kjerneinflasjonen seg på et høyt nivå godt over inflasjonsmålet, skriver Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport.

