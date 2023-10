Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en opptur på over to prosent på ukens første handelsdag steg hovedindeksen ved Oslo Børs drøye 1,2 prosent tirsdag.

Equinor og Aker BP var begge ned rundt en halv prosent i tidlig handel etter å ha steget over fem prosent mandag, men snudde til oppgang en drøy time ut i handelen.

De to olje- og gasskjempene steg henholdsvis 1,8 og 1,3 prosent tirsdag, en handelsdag som ellers har vært preget av et byks i europeiske gasspriser som følge av meldingene om antatt sabotasje ved en gassledning i Østersjøen.

TGS og PGS, som snart skal fusjoneres, falt begge rundt 4,7 prosent, etter oppgang på åtte prosent mandag. Sistnevnte kom før børsåpning med en oppdatering for tredje kvartal, der det ble klart at topplinjen falt fra samme periode i fjor.

Ellers steg solenergi-selskapet Otovo drøye 9,5 prosent, men det er ikke kommet noen børsmelding fra selskapet tirsdag. Hydrogenselskapet Nel steg på sin side 6,6 prosent, mens Nordic Semiconductor steg snaue 5,6 prosent.

Oljeprisen falt

Markedet reagerte umiddelbart ved handelsstart i morgentimene på starten av uken, på halen av Hamas' angrep på Israel i helgen. Oljeprisen skjøt opp over fire prosent, men har falt noe tilbake tirsdag. Fatprisen ligger på rundt 87,3 dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På Wall Street endte de ledende indeksene opp rundt en halv prosent.

Etter at handelen i det amerikanske obligasjonsmarkedet holdt stengt mandag, har renten på både to og tiåringen i USA falt markant tirsdag formiddag norsk tid.

Toårsrenten holder seg rett under fem prosent, mens tiårsrenten ligger på rundt 4,67 prosent. Nedgangen har kommet etter at Federal Reserve-topper mandag hintet om nok en rentepause fra den amerikanske sentralbanken, som legger frem sin neste beslutning i november.

– Dersom premiene i rentemarkedet fortsetter å stige kan de gjøre noe av jobben for oss, sa Fed-sjefen i Dallas på en konferanse mandag, med henvisning til at høyere langrenter kan innebære et mindre behov for at styringsrenten settes opp.

På rentemøtet i september ble styringsrenten i landet holdt uendret i intervallet 5,25 til 5,5 prosent.

Kraftig inflasjonsfall

Tirsdag morgen slapp SSB inflasjonstall for september som viste et kraftig fall i den årlige prisveksten i måneden som var. Fra september i fjor til september i år steg prisene med «bare» 3,3 prosent, en betydelig avdemping fra årstakten i august.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riktignok er baseeffekter fra fjoråret noe man ikke kommer seg unna i år, ettersom høsten 2022 var tidspunktet da totalinflasjonen toppet ut på 7,5 prosent. Likevel har det vært en avtagende vekst i inflasjonen, både total og underliggende, de siste månedene.

Handelsbanken Capital Markets mener tallene demper sannsynligheten for en renteheving i desember, mens Nordea Markets går et hakk lenger og tror Norges Bank nå avblåser enda en økning.

– Etter dagens tall er det høyst sannsynlig at både kjerne- og totalinflasjonen vil holde seg under sentralbankens prognoser frem til slutten av året, skrev Dane Cekov og Kjetil Olsen i en kommentar.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.