Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent tirsdag. Oljeprisen har falt litt fra gårsdagen, og nordsjøolje (brent spot) omsettes for 84,3 dollar fatet ved børsstenging tirsdag.

Rederiet MPC Container Ships steg 0,2 prosent i løpet av handelsdagen. Rederiet la frem sterke resultater for andre kvartal på morgenkvisten. Selskapet varslet samtidig at resultatene for 2023 blir bedre enn tidligere ventet.

Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost, som også rapporterte resultater på morgenen tirsdag, falt 9,6 prosent. Selskapet meldte som ventet svakere resultater for andre kvartal.

Sportskjeden XXL er igjen børstaper, aksjen falt over 10,9 prosent. Aksjen har hittil i år falt over 80 prosent på hovedindeksen.

Tungvekteren Equinor endte handelsdagen med en oppgang på 0,2 prosent.

Internasjonalt var det jevnt over oppgang på de amerikanske børsene mandag kveld, tross vedvarende rentefrykt som sendte børsene ned sist uke. Det var særlig teknologiaksjer som trakk opp, Nasdaq steg 1,56 prosent, med fornyet optimisme knyttet til spesielt kunstig intelligens.

Børsene i Asia steg også moderat i natt om på morgenen tirsdag, inspirert av den nye optimismen på Wall Street. Særlig Hongkong-børsen fikk et solid løft i innspurten og steg over én prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.