Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,81 prosent på ukens nest siste handelsdag.

Oljeprisen (brent spot) ligger torsdag ettermiddag på rundt 83,2 dollar per fat, ned litt 3,2 prosent siden årsskiftet.

Hovedindeksen har så langt denne uken falt 1,74 prosent, etter å ha endt onsdagen ned 0,14 prosent. Så langt i år er hovedindeksen opp 3,75 prosent.

Equinor falt 2,37 prosent, mens PGS endte ned 2,68 prosent.

Seadrill falt torsdag 6,3 prosent etter at staten gjennom Eksfin gjennomførte salget av 4,4 millioner aksjer for en samlet sum på 1,98 milliarder kroner.

Gjentok beskjed

Onsdag fortsatte Fed-sjef Jerome Powell sin todagersturné i Kongressen, da han talte foran finanskomiteen i Representantenes hus.

Etter å ha senket Wall Street med en haukeaktig beskjed på tirsdag, om at rentetoppen sannsynligvis blir høyere enn tidligere antatt, var budskapet på onsdag lignende.

– Vi har ikke tatt noen beslutning om møtet i mars. Den seneste økonomiske dataen har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, sa Powell.

Sentralbanksjefen sa også at det kan bli flere og brattere rentehevinger dersom behovet er til stede. Fredag kommer de viktige arbeidsmarkedstallene fra USA «nonfarm payrolls».

Den amerikanske styringsrenten ligger for øyeblikket i intervallet 4,5-4,75 prosent. Ved rentemøtet i desember signaliserte sentralbanken en rentetopp på 5,1 prosent, men markedet priser nå inn en rentetopp på 5,6 prosent.

