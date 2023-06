Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt svakt onsdag, bare noen timer før Federal Reserve i USA legger frem sin rentebeslutning.

Beslutningen kommer dagen etter at inflasjonstall tirsdag ettermiddag viste en prisvekst i USA på 5,3 prosent på årsbasis i mai.

– Siden effektene av bankuroen tidligere i vår så langt har vært begrensede, inflasjonen forblir høy og arbeidsmarkedet stramt, holder vi på forventningen om ytterligere en renteheving til 5,5 prosent, skriver Magne Østnor i DNB Markets i en morgenrapport.

Både korte og lange amerikanske statsrenter har steget klart siden tirsdag ettermiddag norsk tid. Toåringen var onsdag formiddag på 4,61 prosent, mens tiårsrenten er på rundt 3,85 prosent.

Den norske kronen fortsatte samtidig å styrke seg mot både euro og dollar. Mot euroen lå kronen på rundt 11,5, mens den mot dollaren lå på rundt 10,6.

Oljeprisoppgang i løpet av onsdagen bidro ikke til å løfte Equinor og Aker BP, som i stedet falt mer enn halvannen prosent hver. Hovedindeksen falt 0,6 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Markedet tror på pause

Markedet priser imidlertid inn kun rundt ti prosents sjanse for en renteheving senere i dag, og det er en bred forventning også blant andre meglerhus om at Fed vil ta en pause.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank uttalte etter inflasjonstallene at han heller ikke tror på en heving.

– Nedgangen i kjerneinflasjonen går fortsatt forholdsvis tregt, og selv om arbeidsmarkedstallene har vært noe blandet i det siste, har selve jobbveksten igjen vært formidabel. Derfor vil nok Fed være på vakt for at renten må strammes ytterligere litt til, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en morgenrapport.

Det innebærer altså en heving allerede i juli, noe markedet også ser for seg med overveiende sannsynlighet.

– Men det spøker altså mer for noe rentekutt igjen før dette året er omme, noe markedet tar stadig mer innover seg, skriver Gonsholt Hov videre.

Østnor i DNB Markets understreker på sin side at selv om både total- og kjerneinflasjon falt i mai, har mye å gjøre med base-effekter som følge av den svært høye prisveksten i fjor. Han trekker frem at den månedlige veksten i kjerneinflasjonen, på 0,4 prosent i mai, fortsatt er høy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi innser at det er nesten like sannsynlig at hevingen skyves på til juli, hvilket er markedets forventning, skriver han.

Løft for Euronext Growth-selskap

På Oslo Børs var det fall for blant annet Equinor, Frontline og Scatec som trakk ned hovedindeksen i den tidlige handelen.

Desert Control-aksjen steg over 20 prosent etter å ha blitt pauset i påvente av en melding noen timer før børsslutt tirsdag ettermiddag. Rett før stengetid kom selskapet med en oppdatering rundt den strategiske gjennomgangen av selskapet.

I meldingen meldte selskapet om fremgang i gjennomgangen og at det er blitt meldt interesse fra flere hold. Selskapet har inngått ikke-bindende avtaler med ulike parter som det er ventet endelig enighet med i løpet av sommeren. Det understrekes samtidig at det ikke er noen garantier for at endelige avtaler blir inngått.

Selskapet meldte tilbake i april at det hadde ansatt Arctic Securities og Pareto Securities for å bistå i prosessen.

Målet er å «optimere aksjonærverdier» og sikre finansiering for selskapets vekstplaner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.