Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,28 prosent på sommerens siste handelsdag, og endte opp snaut en prosent i august.

Samtidig er oljeprisen opp over 17 prosent siden starten av sommeren. Ett fat nordsjøolje ligger i skrivende stund på rett over 85 dollar.

Utviklingen her hjemme kommer etter bred, men forsiktig oppgang på Wall Street onsdag kveld. Markedet har så langt denne uken fått fordøye en rekke makrotall, alt fra ledighet, bnp og sysselsetting. Senere torsdag serveres PCE-tall fra USA som er ventet å vise en underliggende prisvekst på 4,2 prosent i juli.

Her hjemme kunngjorde Norges Bank sine valutatransaksjoner for september, etter daglige kronesalg på en milliard i august. I september økes kronesalget til 1,1 milliarder kroner per dag.

– Fallende olje- og gasspriser i første halvår har kommet med forventninger om en raskere og ytterligere nedgang i kronesalgene, men vi ser begrenset nedside når det gjelder Norges Banks valutatransaksjoner resten av året, skrev SEB i en morgenrapport.

To grunner

Meglerhuset ventet på forhånd at kronesalget skulle bli beholdt uendret på en milliard per dag i måneden som kommer, det samme ventet Handelsbanken Capital Markets.

SEB trakk frem to grunner til hvorfor:

Petroleumsinntektene så langt er på linje med Norges Banks anslag så langt, og meglerhuset ser ingen sannsynlighet for store endringer innen året er omme. Dette er på grunn av hvordan oljeskatteinnbetalingene er lagt opp, der selskapene tar første halvdel av regningen i andre halvår av inneværende år, mens resterende beløp kommer i første halvår neste år. Endringer eller avvik i olje- og gasspriser vil derfor ha en effekt for valutatransaksjonene først i 2024.

Norges Bank har glattet ut kronesalget for resten av året og med små endringer i petroleumsinntekter og offentlige utgifter venter SEB at kronesalget vil ligge på nåværende nivå ut 2023.

Handelsbanken Capital Markets istemmer:

– Beløpet på en milliard kroner er tett på det daglige kronebehovet fra privat sektor med dagens petroleumspriser. Store endringer fra Norges Bank i dag vil kunne skape større bevegelser i kronekursen, skrev meglerhuset.

Den norske kronen har som kjent svekket seg markant mot både euro og dollar så langt i år. Euroen ligger for øyeblikket på rundt 11,5 kroner, men har handlet mer eller mindre flatt i andre halvdel av august. Én dollar koster rundt 10,6 kroner. Kronen har svekket seg betydelig mot dollar siden midten av juli.

Etter kunngjøringen av valutatransaksjonene i september er kronen så og si uendret mot både euro og dollar.

Aksjestrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

«Vind i seilene»

Nordea Markets kommer i en fersk analyse med en anbefaling om overvekt i aksjer og undervekt i obligasjoner.

Det begrunnes blant annet med positive inflasjonstall, begynnelsen på slutten av rentehevingene og en nylig pustepause i aksjemarkedet i august.

– Bunnen i selskapenes inntjening er mest sannsynlig også bak oss og inntjeningsanslag er relativt kon-servative. Det bidrar til at vi tror aksjer vil gjøre det bedre enn renteplasseringer fremover, selv om renteplasseringer også ser attraktivt ut på dagens rentenivå, heter det.

Regionalt sett mener meglerhuset at en anbefaling om overvekt i fremvoksende markeder er berettiget, noe som begrunnes med at store deler av regionen har attraktive vekstutsikter og relativt lav verdsettelse.

– Negative nyheter fra Kina har likevel tynget utviklingen. Vi tror at myndigheten i Kina vil trappe opp støtten til økonomien. Samtidig priser markedet nå inn et relativt svakt bilde. Det motsatte er tilfellet for USA og sannsynligheten for positive overraskelser er mindre her. Amerikanske aksjer er også relativt høyt priset og vi undervekter regionen, skriver Nordea Markets.

Flere resultater

Før handelen startet på Børsen var Statkraft og Norse Atlantic blant selskapene som la frem resultater for andre kvartal.

For førstnevnte ble det et historisk godt andrekvartal.

– Solid drift, effektiv energidisponering og høy verdiskaping i markedsaktivitetene bidro til det beste resultatet i et andre kvartal i Statkrafts historie. Vi fortsetter å skalere opp utbyggingen av mer fornybar energi både i Norge og i utlandet, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Fasit ble et driftsresultat på 7,6 milliarder kroner, nesten en dobling fra samme kvartal i fjor.

Norse Atlantic fikk på sin side en omsetning på drøyt en milliard kroner i andre kvartal, mens tapet før skatt ble på over 300 millioner kroner. For ett år siden var inntektene nær ikke-eksisterende da det ferske flyselskapet ikke hadde nevneverdig virksomhet på forsommeren i fjor. Aksjen steg rundt ni prosent torsdag.

Hydrogenselskapet Hyon falt over 50 prosent, etter at det onsdag ettermiddag meldte at styret vil avvikle driften. Selskapet er verdsatt til 5,7 millioner kroner, tilsvarende omtrent det samme som en toroms leilighet i Oslo.