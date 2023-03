Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg rundt 0,4 prosent.

Indeksen handles nå rundt 1255 poeng, ikke veldig langt unna toppnoteringen på rundt 1290 poeng fra i fjor.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, faller til nær 84 dollar fatet. Oljeprisen opplevde et fall en time før endt handelsdag grunnet at de forente arabiske emirater har en intern debatt om å forlate Opec, en beslutning som vil undergrave Opecs makt i globale oljemarkeder.

Det opplyser tjenestemenn, skriver Wall Street Journal (WSJ) fredag. Avisen skriver at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har skilt seg på flere fronter, konkurrert om utenlandske investeringer og innflytelse i globale oljemarkedene, samtidig som de har vært uenig i retning av Jemen-krigen.

Handelen i Nordic Mining-aksjen ble automatisk stanset ved handelsåpning fredag morgen, og falt rundt 70 prosent da handelen kom i gang like etter klokken 09.15. Fallet kommer etter at gruveselskapet hentet ny kapital til saftig rabatt.

Ved endt handelsdag falt aksjen 68 prosent.

Ivar Fossum, sjef i Nordic Mining. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Gruvesjokk

Like før midnatt i går kunne selskapet melde at det hadde hentet 940 millioner kroner, som skal brukes til å fullfinansiere Engebø-prosjektet. Tegningskursen ble satt til 0,6 kroner, som tilsvarer en rabatt på 75 prosent mot torsdagens sluttkurs på 2,44 kroner.

Nordic Mining hadde på forhånd opplyst at Iwatani Corporation og Orion Mineral Royalty hadde forhåndstegnet seg for henholdsvis 192 og 52 millioner kroner. Tor Svellands hedgefond Svelland Capital forpliktet seg til å tegne aksjer tilsvarende 104 millioner kroner, mens storeieren Fjordavegen Holding forpliktet seg til å tegne aksjer for 132 millioner kroner.

Selskapet opplyste videre at Arne Blystads Songa Capital og en rekke andre norske familiekontorer hadde forpliktet seg til å delta med ikke-spesifiserte beløp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordic Mining-styret planlegger å gjennomføre en reparasjonsemisjon for å redusere noe av den kraftige utvanningen aksjonærene rammes av. Ved børsslutt torsdag var selskapet priset til rundt 550 millioner kroner, altså langt lavere enn summen selskapet hentet inn.

Kraftig oppgang for Norse

Ellers steg Equinor i morgentimene, etter å ha meldt om et milliardoppkjøp på britisk sokkel før børsåpning fredag. Fallet i oljeprisen førte imidlertid til at aksjen falt over 1,0 prosent fredag.

Norse Atlantic fortsetter på sin side denne ukens kraftige opptur, og steg over ni prosent. Etter et fall på over elleve prosent tirsdag, har aksjen steget over 40 prosent de påfølgende dagene, og omsettes nå for 4,8 kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.