Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,01 prosent torsdag , etter en opptur på en drøy prosent onsdag.

Oljeprisen handles til rundt 76,35 dollar fatet for nordsjøolje, etter en oppgang på knappe syv prosent siden starten av måneden.

Equinor steg 0,97 prosent, mens Nordic Nanovector steg over 77,85 prosent på betydelig omsetning. Biotekselskapet fortsatte dermed en kraftig opptur på over 200 prosent de siste fem dagene, i forbindelse med at en oppkjøpsavtale ble kunngjort tidligere i uken.

Overraskende rentehopp

Etter en overraskende renteheving fra sentralbanken i Australia tidligere i uken, der styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til fire prosent, overrasket også sentralbanken i Canada markedene onsdag.

Der ble styringsrenten også satt opp med 0,25 prosentpoeng, mens markedet hadde ventet en uendret styringsrente.

Renteøkningene sørget for et plutselig hopp i korte amerikanske statsrenter, der toårsrenten i skrivende stund ligger på 4,57 prosent. Tiårsrenten har også steget noe de siste dagene og ligger på 3,80 prosent.

– Markedet spekulerer nå i om Fed også kan gjøre det samme trekk med å heve allerede neste uke. Markedet ser nå en 36 prosent sannsynlighet for heving neste uke og en 83 prosent sannsynlighet for heving på møtet i juli, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i en morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.

På løpende bånd

I ukene som kommer er det duket for rentemøter på løpende bånd. Først ut er Federal Reserve i USA som legger frem sin beslutning 14. juni. Deretter følger ECB 15. juni, der det nesten prises fullt inn en ny økning på 0,25 prosentpoeng.

Uken etter neste følger Norges Bank med sin rentebeslutning og årets andre pengepolitiske rapport, mens Riksbanken følger i Sverige mot slutten av måneden.

Meglerhuset SEB tror ECB vil heve renten både neste uke og på møtet i juli.

– Inflasjonen forblir den største bekymringen. Flertallet av medlemmene i komiteen er for høyere renter, selv om lavere kjerneinflasjon har dempet forventningene noe, skriver SEB i en morgenrapport.

Det venter få endringer i ECBs prognoser.

