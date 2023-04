Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs faller rundt 0,5 prosent torsdag.

Oljeprisen (brent spot) ligger på rundt 82,35 dollar fatet, ned over fem prosent den siste uken.

Handelen i Nordic Semiconductor-aksjen ble umiddelbart stanset da Børsen åpnet klokken 09.00. Da handelen kom i gang falt aksjen over 13 prosent, et fall som har tiltatt i styrke utover formiddagen.

Selskapet kom med resultater for årets tre første måneder før handelsstart. Rapporten var nok en gang av det svake slaget.

Les også: Kraftig resultatfall for Nordic Semiconductor i første kvartal

Fallende omsetning

Sammenlignet med første kvartal i fjor falt Nordic Semiconductors omsetning med nesten 40 millioner dollar, mens resultatet før skatt ble barbert med over 36 millioner dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg spiser økte drifts- og lønnskostnader opp det krympende overskuddet. En del av forklaringen er flere ansatte i i selskapet. I første kvartal endte driftsresultatet på magre tre millioner dollar, ned fra 44,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Det betyr at driftsmarginen falt til 2,1 prosent, fra 24,4 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

Samtidig fortsatte en lei trend for selskapet i de tre første månedene av 2023. Ordreboken, som viste tegn allerede i fjor høst til å krympe, falt nok en gang i første kvartal. Ved utgangen av perioden var ordreboken på 603,4 millioner dollar, ned fra 1,5 milliarder dollar i første kvartal i fjor.

Selskapet venter en omsetning på mellom 140 og 160 millioner dollar i andre kvartal.

Resultatsesongen er i gang

Med fasit i hånden for Nordic Semiconductors tre første måneder i 2023 er resultatsesongen så smått begynt også her hjemme.

Neste uke følger blant annet Aker BP, Norske Skog og DNB med sine tall, etter at de store bankene i USA har lagt frem resultater tidligere denne uken.

– Jeg synes det har vært en tendens til at selskaper som skuffer, blir straffet knallhardt. Selskaper som leverer som forventet og kanskje litt bedre blir også straffet, men ikke like hardt. Du må virkelig knuse forventningene for at du skal få positiv reaksjon, sa Tor Thorsen i Fondsfinans Norge til DN torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til utviklingen i lønnskostnader, vil forvalteren som alltid også holde et øye med selskapenes guiding, altså hva bedriftene selv tror om de neste kvartalene. Thorsen drar igjennom noen sektorer og forklarer hva han ønsker å se.

– At det fortsatt ser bra ut for oljeservice. At man fortsatt forventer rateøkninger på riggsiden, relativt fulle ordrebøker for subsea og mer rundt hva seismikkgutta tenker for resten av året. På laks blir det interessant om de kan si noe om hva grunnrentebeskatningen betyr for investeringsviljen, og hva gjør de for eksempel med smoltanlegg på land, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.