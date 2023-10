Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt minimalt på ukens andre handelsdag, etter marginal oppgang mandag. Tirsdag ettermiddag lå hovedindeksen på sitt verste an til et fall på 0,6 prosent, men indeksen ble løftet mot slutten av dagen. Hovedindeksen endte til slutt med et fall på 0,17 prosent.

Oljeprisen falt i morgentimene til rett under 90 dollar fatet, mens de amerikanske statsrentene fortsatte å stige etter oppturen på Wall Street mandag kveld.

Equinor var ned om lag 0,2 prosent, mens Frontline, DNB og Aker BP alle var i pluss ut på formiddagen. DNB-kursen endte opp med å falle marginalt, mens Frontline-aksjens klatring tilslutt endte på 2,5 prosent

Nordic Semiconductor, der handelen ble pauset umiddelbart etter børsåpning klokken 09.00, falt raskt 15 prosent fra mandagens sluttkurs. Og derfra fortsette aksjekursen å dale. Selskapet la frem tall for tredje kvartal tidligere tirsdag morgen.

Venter svakere tall

Resultatsesongen sparkes for alvor i gang denne uken, der Nordic Semiconductor var den første tungvekteren til å presentere sine resultater.

I rapporten fremgikk det et fall på topplinjen på 33 prosent til 135 millioner dollar, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) falt til 13 millioner dollar. Det er en betydelig nedgang fra i fjor, da tallet var 60 millioner dollar.

– Hovedmarkedet er fortsatt i en syklisk nedgang som er dypere og mer langvarig enn vi hadde forventet, med lavere etterspørsel fra sluttbrukere og fortsatte lagerjusteringer. Gitt dagens økonomiske klima er sikten lav, og tidspunktet for en markedsoppgang er fortsatt usikker, sa konsernsjef Svenn-Tore Larsen i en børsmelding.

For fjerde kvartal venter selskapet inntekter på mellom 110 og 130 millioner dollar. Dersom estimatene slår til vil det bli selskapets svakeste fjerdekvartal siden 2019 rent omsetningsmessig.

Nordic Semiconductor opplyser at det ønsker å flytte ressurser fra langsiktige prosjekter til produkter som kan gi mer inntekt på kortere sikt. Samtidig innfører selskapet kostnadsreduserende tiltak.

Selskapet har hatt en nitrist utvikling på børs de siste par årene. Fra toppen på over 300 kroner høsten 2021 er kursfallet på mer enn 60 prosent og så langt i år har aksjen falt rett under 40 prosent.

Tirsdagens kursfall på til slutt 20 prosent betyr at markedsverdien har falt med om lag 4,5 milliarder kroner siden handelsslutt mandag.

Frykten avtar

Der markedet reagerte umiddelbart på Hamas' angrep på Israel for en drøy uke siden, er frykten blitt noe redusert.

– Risikopåslag knyttet til ytterligere eskalering i Gaza har avtatt noe mens det diplomatiske arbeidet pågår, skriver DNB Markets-økonom Kelly Chen i en morgenrapport.

Hun viser til fall i oljeprisene etter forrige ukes lille byks, oppgang i aksjemarkedene i USA og Europa på starten av denne uken og en svekkelse for både dollar og gull, som begge er ansett for å være trygge havner.

– Dette til tross for at lange renter har steget tydelig gjennom gårsdagen, med den amerikanske tiåringen opp 13 basispoeng siden morgentimene i går. Dermed er det lite som tyder på mye frykt omkring denne krigen i markedene nå, skriver Chen.

Utviklingen i markedet kommer etter at USAs president Joe Biden nå har planlagt en tur til Israel på onsdag i et forsøk på å hindre konflikten mellom Hamas og Israel mot å spre seg.

