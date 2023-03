Artikkelen fortsetter under annonsen

Den positive stemningen denne uken fortsatte på Oslo Børs torsdag, og hovedindeksen steg 0,6 prosent. Hver eneste dag denne uken har gitt en svak oppgang, til sammen 1,3 prosent før Børsen åpnet torsdag.

Oslo går dermed mot utviklingen internasjonalt. Både i USA og Asia falt de viktigste børsindeksene svakt onsdag kveld og natt til torsdag.

Flyselskap steg kraftig

Seaway 7 falt nær 12 prosent. Torsdag morgen ble det kjent Kristian Siems oljeservicekonsern Subsea 7 har sikret seg over 90 prosent av aksjene i datterselskapet Seaway 7 gjennom en avtale med blant andre Arne Blystad. Seaway 7 driver med vindparker til havs.

Subsea 7 vil stryke Seaway 7 fra børs og vil kunne tvangsinnløse de resterende aksjonærene, men melder i en børsmelding at det først vil fremme et frivillig tilbud på de resterende aksjene i Seaway, med oppgjør i Subsea-aksjer.

Subsea 7, som også har lagt frem kvartalsrapport torsdag morgen, steg 6,8 prosent.

Flyselskapet Norse Atlantic endte dagen som vinner på hovedindeksen og steg over 17 prosent. Aksjen er opp godt over 30 prosent siden tirsdag denne uken. Det unge flyselskapet la frem resultater tirsdag som viste tap på 1,5 milliarder kroner på driften i fjor.

Spent på jobbtall fra USA

Resultatsesongen for 2022 er nå over, og selskapene leverte jevnt over noe bedre enn ventet.

Nå er investorenes øyne rettet mot neste uke og de månedlige jobbtallene fra USA. Normalt setter aksjemarkedet pris på sterke jobbtall, men den høye inflasjonen gjør at investorene nå helst ser at presset i arbeidsmarkedet avtar.

Noe høyere arbeidsledighet betyr normalt at konkurransen om arbeidskraften avtar og dermed også presset for økte lønninger, noe som kan være positivt for å dempe inflasjonspresset og unngå en lønns- og prisspiral.

Sterke jobbtall vil sannsynligvis sende særlig de korte rentene opp, noe som normalt er negativt for aksjemarkedene.

Forventninger om økt økonomisk vekst i Kina i år har løftet prisen på olje det siste døgnet. Nordsjøolje omsettes torsdag morgen for over 84 dollar fatet.