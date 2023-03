Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,3 prosent tirsdag.

Oljeprisen (brent spot) lå på rundt 83,4 dollar per fat ved børsstenging, og har falt fire prosent så langt i 2023.

Norse Atlantic, som la frem tall for fjerde kvartal før åpning, falt over ti prosent fra start, riktignok på beskjeden omsetning.

Ved endt handelsdag falt aksjen 11,5 prosent.

Resultatrush

Tirsdag rullet resultatsesongen videre før handelsstart:

Hydrogenselskapet Nel meldte om et tap før skatt på 731 millioner kroner i fjerde kvartal, tynget av en nedskrivning på 327 millioner kroner. På forhånd var det ventet en omsetning på 232,4 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 288,3 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. Driftsinntektene endte i kvartalet på 414 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. Aksjen steg 0,5 prosent.

Norse Atlantic fikk et driftsunderskudd (ebit) på drøyt 146 millioner dollar i fjor, tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Det betyr at selskapet fortsetter å brenne av aksjonærenes innsats. Inkludert Norse-gründer Bjørn Tore Larsens oppstartskapital på omkring 240 millioner kroner, er det totalt blitt hentet inn omkring to milliarder kroner i egenkapital.

John Fredriksens tankrederi Frontline fikk et resultat før skatt på 240 millioner dollar (nesten 2,5 milliarder kroner), og har foreslått et utbytte på 0,77 dollar per aksje for fjerde kvartal. Aksjen steg om lag en halv prosent.

Oppjusterte renteprognose

Mandag kom det ferske tall for omsetningen i norsk varehandel, som etter et overraskende fall i desember, viste en økning på 1,3 prosent i januar.

Dét og flere andre faktorer fikk Handelsbanken Capital Markets til å sette opp sin renteprognose til en antatt rentetopp på 3,75 prosent.

– Et vesentlig forhold er at renteforventningene hos flere av Norges viktigste handelspartnere har trukket kraftig opp. Ikke bare i USA i forrige uke, men også i Sverige, Storbritannia og eurosonen. Det smitter klart over her hjemme, sier sjeføkonomen, som videre viser til at den norske kronen er svakere enn hva Norges Bank har tenkt, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Handelsbanken Capital Markets fulgte dermed etter Nordea Markets, som oppjusterte sine renteprognoser før helgen. Det er bred enighet blant økonomene om minst to rentehevinger til, før anslagene deretter spriker mer. Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret venter kun én til to ytterligere rentehevinger.

