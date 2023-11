Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs startet børsdagen flatt, men har steget utover dagen og rundt klokken 14.00 stiger Børsen 0,7 prosent.

Utviklingen på ukens siste handelsdag kommer etter et fall på nesten to prosent torsdag, da oljeprisen fikk seg en solid knekk utover dagen. Fredag stiger oljeprisen mer enn én prosent til litt 78,5 dollar fatet.

Henter seg inn

En halvtime før børsåpning ble det kjent at Konkurransetilsynet vurderer å forby Norwegians oppkjøp av Widerøe etter å ha behandlet saken i flere måneder. Aksjen falt tre prosent fra start, men har hentet seg litt inn. Ved 14-tiden er aksjen opp 0,25 prosent.

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Etter tre timer handel stiger produkttankrederiet Hafnia én prosent etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal som var sterkere enn ventet. Selskapet betaler et rekordhøyt utbytte.

Dof-aksjen stiger to prosent. Fredagens handelsoversikt viser at det om formiddagen ble flyttet en post på to millioner aksjer til kurs 55 kroner, tilsvarende 110 millioner kroner.

Alibaba-ras tynger Hongkong

Det var en særdeles rolig dag på Wall Street torsdag. De tre nøkkelindeksene endte alle mer eller mindre flatt. Det har gått nok så stille for seg også i Asia i natt, med unntak av Hongkong-børsen som faller mer enn to prosent.

Børsen tynges av Alibaba som skroter planene om å skille ut og børsnotere nettskyvirksomheten i et eget selskap. Amerikanske restriksjoner på tilgang til avanserte databrikker for kunstig intelligens får skylden. Aksjekursen stuper.