Hovedindeksen på Oslo Børs steg kraftige 2,43 prosent onsdag. Det er den største børsoppgangen på Oslo Børs siden februar i år.

Onsdag ble det kjent at arbeiderne ved gassanleggene til Chevron Corp. og Woodside Energy Group i Australia har stemt for å gå til streik, skriver Bloomberg.

Fordi streiken kan påvirke australsk eksport av flytende naturgass og dermed stramme til det globale markedet, steg europeiske gasspriser med så mye som 40 prosent onsdag. På det meste hoppet prisen på europeisk gass til over 40 euro.

Den mulige streiken i Australia sendte tungvektere som Equinor og Aker BP kraftig opp onsdag. Equinor-aksjen endte med en oppgang på over 6,6 prosent, mens Aker BP steg over 4,7 prosent.

Samtidig steg oljeprisen én prosent ved børsstening. Ett fat nordsjøolje handles til 87 dollar.

Norwegian sikret milliardkontrakt

Ellers ble det kjent i morgentimene onsdag at Norwegian inngår en milliardkontrakt med Forsvaret. Forsvaret bytter dermed underleverandør fra SAS til konkurrenten Norwegian.

Kontrakten er på fire år og starter allerede fra neste år. Den omfatter anslagsvis 250.000 reiser hvert år og har en anslått ramme på én milliard kroner. Avtalen anses for å være blant de mest lukrative.

Aksjen steg over 2,9 prosent.

Renteforventningene øker

Denne uken legges inflasjonstallene for juli frem og Norges Banks utlånsundersøkelse. I løpet av sommeren har markedets forventninger til den norske styringsrenten fått seg nok et løft – og derfor er det knyttet stor spenning til hva inflasjonen endte på og om det endrer markedets anslag.

Markedet priser nå inn tre rentehopp i løpet av året, og en rentetopp på 4,5 prosent. Det gir en boliglånsrente på om lag seks prosent.

Torsdag legges også de amerikanske inflasjonstallene for juli ut.

Tirsdag uttalte Fed-medlem Patrick Harker at styringsrenten nå ligger på et nivå der rentene kan bli holdt i ro. Dette avhenger av dataene som kommer frem den neste måneden. Er datapunktene alarmerende vil det på ny kunne bli aktuelt med en ytterligere renteheving, ifølge Reuters.

Bredt fall på Wall Street

De amerikanske børsene hadde et bredt fall tirsdag kveld.

Det brede fallet kom etter at kredittvurderingsbyrået Moody's jekket ned kredittvurderingen på ti mindre amerikanske banker tidligere tirsdag. Samtidig opplyste kredittvurderingsbyrået at det gjennomgår kredittvurderingen på ytterligere seks store amerikanske banker, skriver WSJ.

Gjennomgangen fokuserer på amerikanske bankers levedyktighet og har ført til uro i det amerikanske aksjemarkedet.

Slik så det ut på Wall Street.

Teknologitunge Nasdaq falt rett under 0,8 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,4 prosent.

Den brede S&P 500 falt 0,4 prosent.

