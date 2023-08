Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Børsen har krøpet nedover hver bidige dag denne uken, men fredag er den etter en nølende åpning opp 0,4 prosent.

Fallet de to siste ukene er ikke dramatisk, ned 2,6 prosent, men tendensen er hele tiden negativ. Mye av pessimismen drives av rentefrykt, noe som gjelder både for Oslo Børs og internasjonalt.

Atlantic Sapphire-aksjen nærmest kollapser fredag morgen og faller over 30 prosent. Årsaken er at oppdrettsselskapet må hente inn mer penger etter dårlige resultater i første halvår. Selskapet la frem resultater torsdag kveld, som viste at omsetningen falt og underskuddene økte. Atlantic Sapphire driver med lakseoppdrett på land i USA.

Norwegian la frem gode resultater torsdag, men ikke fullt så gode som markedet hadde ventet. Norwegian-aksjen falt kraftig torsdag, og flere meglerhus kutter nå kursmålet på flyselskapet. De begrunner dette med høye kostnader, særlig på drivstoff, og kraftig reduksjon i kapasiteten i vinter når de typiske sommerdestinasjonene kuttes. Norwegian har i liten grad sikret prisene på drivstoff. Norwegian-aksjen åpner ned to-tre prosent fredag morgen, og denne uken er aksjen ned over ti prosent.

Salmar-aksjen er opp tyve prosent i løpet av sommeren, og nå hever flere meglerhus kursmålet på oppdrettsselskapet. Salmar-aksjen er litt ned rett etter åpning.

Det Singapore-baserte produkttankrederiet Hafnia flyter på et meget sterkt tankmarked for tiden. Rederiet la fredag morgen frem solide resultater for andre kvartal, og varsler fortsatt full fart fremover for resten av året. Hafnia-aksjen er ned 0,6 prosent fredag morgen.

John Fredriksens tankrederi Frontline steg kraftig på Børsen torsdag, etter å ha lagt frem rekordresultater. Ved åpning fredag faller aksjen noe tilbake, ned litt over én prosent.

DNB Markets oppjusterer fredag kursmålene på energigigantene Equinor og Aker BP, samt Vår Energi, som fredag morgen meldte om sjefsbytte. Analytikerne begrunner dette med antatt høyere olje- og gasspriser i 2024. Alle de tre selskapene stiger på Børsen fredag.

Negativ stemning internasjonalt

Gevinstsikring sendte de amerikanske børsene ned torsdag, og den negative stemningen fortsatte i Asia i natt.

Internasjonale børser venter nå spent på Fed-sjef Jerome Powells tale på sentralbanktoppmøtet i Jackson Hole senere fredag. Bank of Japan-sjef Kazuo Ueda og Christine Lagarde, sjef for Den europeiske sentralbanken (ECB), er også til stede på det årlige symposiet i Wyoming, ved foten av Rocky Mountains.

Oljeprisen er litt opp siden torsdag og nordsjøolje omsettes for vel 83 dollar fatet fredag morgen.