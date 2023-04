Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,2 prosent mandag, etter å igjen ha karret seg til pluss for året ved stengetid fredag ettermiddag.

Parallelt stiger oljeprisen (brent spot) over seks prosent og ligger på rundt 84,8 dollar fatet. Den markante oppgangen kommer etter at det søndag ble kunngjort et overraskende produksjonskutt fra oljekartellet Opec+.

– På sett og vis er det overraskende at oljekartellet nå skal kutte produksjonen. Opec-kutt pleier nemlig å varsle svakhetstegn i oljemarkedet, at det er for lave priser og utsikter til et vedvarende tilbudsoverskudd, skriver DNB Markets-økonom Kelly Chen i en morgenrapport.

Equinor steg over 4,4 prosent, mens både Aker BP og Vår Energi steg henholdsvis 6,9 prosent og 6,4 prosent.

En feil?

Hun trekker frem tre mulige forklaringer for beslutningen om å kutte i produksjonen fra og med mai. Kuttene er på 1,15 millioner fat per dag og fordeles mellom Saudi Arabia, Irak, De forente arabiske emirater, Kuwait, Kazakhstan, Algerie og Oman, i tillegg til at Russland forlenger sitt kutt.

Chen peker først mot uroen i markedet den siste tiden som ble forårsaket av dramaet i banksektoren i USA og Europa og at mange har spekulert i om det igjen kunne legge en demper på oljeetterspørselen.

– Det kan rett og slett være at Opec har gjort en feil. Mange forklarer kuttet med uroen og at Opec er føre var. Men allerede før helgen var det flere tydelige tegn på at uroen så ut til å legge seg. Vi ser på bankuroen som spesifikke enkelttilfeller, heller enn noe systemrisiko i banksektoren som helhet.

Videre spekulerer hun i om også markedet kan ha tatt feil om den ventede innstrammingen i oljemarkedet, med bakgrunn i gjenåpningen i Kina. Siden desember har flere sett på landet som en viktig driver for etterspørselsveksten i 2023 og det var anslått at denne veksten ville overstige oppgangen i tilbudet.

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Det ville igjen føre til betydelig tilbudsunderskudd mot slutten av året. Imidlertid har disse utsiktene ikke flyttet særlig på oljeprisen den siste tiden, som har vaket rundt 80 dollar fatet før mandagens hopp.

Til slutt trekker Chen frem marginekspansjon fra Opec som en mulig forklaring. Samtidig med en kraftig reduksjon i USAs strategiske oljelagre og begrenset skiferoljeproduksjon betyr det mer makt til Opec-landene. For Saudi Arabias del vil en reduksjon på rundt fem prosent av råoljeeksporten bety oppgang i eksportinntektene når oljeprisen stiger seks prosent, trekker økonomen frem som et eksempel.

– Denne type marginekspansjon, der prisoppgang mer enn kompenserer for volumtap, har vi sett flere bedrifter med prisingsmakt gjøre i de siste årene med skyhøy inflasjon.

Politisk slagside

Kuttet er ikke bare et grep fra oljekartellet for å presse opp prisene igjen. Det sender også Riyadh på kollisjonskurs med USA, som Financial Times formulerer det.

– Det er alltid en risiko for at produksjonskutt vil føre til tapte markedsandeler, noe Opec alltid er oppmerksom på. Men det er ikke tilfellet denne gangen, skrev SEB-analytiker Bjarne Schieldrop i en analyse natt til mandag.

Han begrunner det med at amerikansk skiferolje, den eneste utfordreren til Opec+, har falt tilbake den siste tiden. Konkurser og konsolideringer, kombinert med nye prioriteringer – som overskudd og ikke volum – har gjort at det ikke lenger er en «ellevill» volumvekst i amerikansk skiferolje, skriver SEB-analytikeren.

Det betyr i korte trekk mer makt til Opec+ og høyere priser.

– Disse kuttene fører til en bedre balanse mellom Saudi Arabia og Russland. Man kunne sagt at Saudi Arabia til en viss grad tar Russlands side, og kuttene understreker også at Opec+ er velgående med Russland som et sentralt medlem.

Schieldrop påpeker videre at Russland trenger penger fra sin oljevirksomhet for å finansiere krigen i Ukraina, og at de siste kuttene fra Opec+ vil stramme inn oljemarkedet og dermed hjelpe Russland med å få bedre priser for sin olje. Til tross for at russisk olje er blitt boikottet av stort sett hele Vesten etter invasjonen i Ukraina.

– Dette kan lett bli en besværlig politisk situasjon mellom Saudi Arabia og USA.

