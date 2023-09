Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,6 prosent torsdag, etter at muligheten for tangering av en ti år gammel rekke gikk opp i røyk onsdag ettermiddag.

Da handelsdagen var over falt hovedindeksen 0,2 prosent, etter å ha steget åtte dager på rad. Dersom den niende dagen hadde blitt sikret ville det blitt Oslo Børs' beste «streak» siden oktober 2013.

Oljeprisen holder seg over 90 dollar ut på ettermiddagen torsdag, og ligger på nivåer som ikke er sett siden i fjor høst. Oppgangen de siste dagene har kommet etter at Saudi Arabia og Russland begge forlenget sine frivillige produksjonskutt.

– Markedet er forfjamset og klarer ikke helt å bestemme seg for hva som ligger bak kuttene, skriver SEBs råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i en analyse onsdag.

Bjarne Schieldrop sjefsanalytiker for råvarer i SEB. --- (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Opp, opp, opp

Han peker på to alternative tolkninger:

Kuttene er et tegn på svakhet i markedet på lengre sikt og et grep som tas i forkant for å hindre at oljeprisen faller under 85 dollar fatet i møte med kommende usikkerhet.

Et forsøk på å drive opp oljeprisen til mellom hundre og 110 dollar fatet innen utgangen av året.

Han understreker at det imidlertid er én ting som er helt klart: Saudi Arabia og Russland har kontroll på oljemarkedet med en komfortabel margin, og resten må bare akseptere prisen de to stormaktene sikter seg inn mot.

Schieldrop påpeker videre at det er krystallklare tegn til et betydelig underskudd i markedet og viser blant annet til fallende oljelagre i USA, lavere produksjon fra Opec-landene, i tillegg til prisforskjellen mellom spot- og futurespriser, også kjent som «backwardation».

«Backwardation» er når spot-prisen for et instrument, i dette tilfelle en råvare, er høyere en futures-prisene. Dette oppstår når etterspørselen i nåtid er høyere enn etterspørselen for kontrakter frem i tid. Det motsatte er «contango», som er når futures-prisene er høyere enn spot-prisene.

– Med dette bakteppet er forlengelsen av produksjonskuttet fra Saudi Arabia sjokkerende. Dersom IEAs siste anslag for global etterspørsel i tredje og fjerde kvartal stemmer, og Saudi Arabia holder seg til kuttene, vil globale oljelagre faller med 250 millioner fat innen årsslutt og nordsjøoljen vil stige til opptil 110 dollar fatet, skriver Schieldrop.

– Et slikt underskudd vil uten tvil drive prisen opp, opp, opp, fortsetter han.

Stramt marked

– Saudi Arabia viser med disse grepene at amerikansk skiferolje ikke utgjør noen trussel, skriver DNB Markets-økonom Kelly Chen i en morgenrapport.

Hun beskriver den beskjedne oppgangen etter kunngjøringen av kuttene som overraskende, dersom man legger fundamental markedsanalyse til grunn.

– Lagrene trekkes, prisene er i «backwardation» og det er mange tegn på et stramt, fysisk marked er til stede.

Hos DNB Markets venter analytikerne et kraftig tilbudsunderskudd i fjerde kvartal, estimert til 1,9 millioner fat per dag.

Chen viser videre til at krav om kortsiktig avkastning til aksjonærer, kombinert med høye renter, gjør at skiferoljeprodusentene «ikke lenger kan låne opp og bruke penger som gråstein».

– Selv om et redusert tilbud kan «booste» prisene er dette en utfordrende strategi når etterspørselssiden er preget av svake makroutsikter, noe som trolig begrenser prisoppgangen.

Spot-pris for nordsjøolje ligger i skrivende stund om lag 30 prosent under toppen som ble nådd i starten av mars 2022, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Stille før stormen

Mot slutten av en relativt stille uke rent nøkkeltall-messig, er det neste uke duket for en rekke tallslipp både hjemme og utenlands. Blant annet kommer norske inflasjonstall for august allerede på mandag, etterfulgt av nasjonalregnskap og Norges Banks tredje regionalt nettverk-rapport på torsdag.

Inflasjonstallene og regionalt nettverk-rapporten er de siste tallslippene som kommer før sentralbankens neste rentebeslutning 21. september.

– Neste ukes tall vil trolig tale for en ny heving i september, til 4,25 prosent, som signalisert av Norges Bank. Lenger frem i tid er det fortsatt risiko for at Norges Bank kan signalisere at den endelige toppen revideres ytterligere opp til 4,50 prosent, slik rentemarkedet nå forventer, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken i en morgenrapport.

ECB kommer på sin side med rentebeslutning neste uke, der der er ventet en heving på 0,25 prosentpoeng på bakgrunn av et fortsatt stramt arbeidsmarked og høy inflasjon.

