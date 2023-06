Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs vinglet i åpningen og falt noe før stemningen snudde. Hovedindeksen stengte med en oppgang på 0,31 prosent. Ser man uken under ett steg Oslo Børs 0,43 prosent.

Så langt i år har hovedindeksen steget nær fire prosent.

Olje- og gasselskapet Equinor er som sedvanlig den mest omsatte aksjen, og legger bak seg en oppgang på 1,98 prosent fredag. Oljeprisen stiger rundt 0,7 prosent og handles fredag ettermiddag til rundt 76 dollar fatet.

Ryktene torsdag kveld om at Iran skulle være på vei tilbake i oljemarkedet synes dermed å ha avtatt.

Ifølge TDN Direkt starter Sparebank 1 Markets dekning av Archer med kjøpsmål på 1,25 kroner per aksje. Nyhetsbyrået melder også at Nordea Markets gjentar salgsanbefalingen på XXL-aksjen, dog med et oppjustert kursmål til 1,80 kroner fra 1,60 kroner. De to aksjekursene reagerer med fall for Archers del på 0,4 prosent og et løft for XXLs del på vel én prosent.

Bioteknologiselskapet Nordic Nanovector ble ukens soleklare vinner på Oslo Børs etter selskapet varslet markedet om en oppkjøpsavtale med Alf Bjørseth-selskapet Thor Medical, der de to selskapene slås sammen. Til tross for et fall på rundt 20 prosent fredag, har aksjen steget rundt 200 prosent denne uken.