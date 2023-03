Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg umiddelbart fra start torsdag, og utover dagen tiltok oppgangen. Ved 14.30-tiden steg Børsen 1,8 prosent og oppgangen holdt seg nesten ut handelsdagen.

Flere av Børsens tungvektere steg betydelig tidligere på dagen. DNB mer enn to prosent, Norwegian nesten fem prosent og Mowi rundt tre prosent. Robotlagerselskapet Autostore steg hele fem prosent.

De fire aksjene endte med kursløft på henholdsvis 1,5 prosent, fem prosent, 2,7 prosent og 5,8 prosent.

Også oljesektoren fikk seg et løft torsdag, i takt med en forsiktig oppgang i oljeprisen. Equinor-aksjen var en stund opp nesten to prosent, før den endte med et løft på 0,8 prosent. Et fat med nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for litt over 78 dollar fatet, opp rundt én prosent for dagen.

Den gode stemningen i markedet kom etter oppgang på Wall Street onsdag og i det asiatiske markedet torsdag morgen. I resten av Europa steg også børsene.

Økonomene i DNB Markets viser i en rapport torsdag morgen at oppgangen i markedet skyldes «fraværet av nyheter»:

«Fravær av nyheter er gode nyheter for markedet om dagen. De siste dagene har det ikke kommet inn nyheter som tilsier at banksektoren er på vei ned i et sort hull. Det kan se ut til å ha hatt en viss beroligende effekt på markedsaktører, og dannet grunnlag for litt mer risikotagning».

Får utsatt frist

I morgentimene før børsåpning ble det klart at britiske Viridor, som er kontrollert av investeringsselskapet KKR, utsetter akseptfristen på budet på Oslo Børs-noterte Quantafuel.

Ved børsslutt onsdag hadde Viridor fått aksept fra 72 prosent av aksjonærene. I budet var det betinget aksept fra 90 prosent av aksjonærene for å sluttføre transaksjonen.

Quantafuel-aksjen falt 0,3 prosent til 5,435 kroner torsdag ettermiddag. Aksjen handles dermed fortsatt et stykke under budprisen på 6,38 kroner per aksje. Sluttnoteringen torsdag endte på 5,45 kroner.

Fristen blir nå utsatt til etter børsslutt 14. april, og budgiver forbeholder seg retten til flere utsettelser dersom det blir nødvendig.

Endrer kursmål på lakseselskaper

I en oppdatering fra DNB Markets, gjengitt av TDN Direkt, fremgår det at meglerhuset har endret kursmål på flere lakseaksjer. DNB-analytikerne har oppjustert estimatet for lakseprisen i 2023–2025. I tillegg har analytikerne inkludert en grunnrenteskatt på 35 prosent, slik regjeringen denne uken foreslo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vi er fortsatt positive til sektoren, og verdsettelsen er fortsatt attraktiv med en grunnrenteskatt på 35 prosent. Vi ser også mulighet for noen lettelser før Stortinget vil stemme over forslaget», skriver meglerhuset.

Kursmålet på Mowi er økt fra 210 kroner til 220 kroner, mens kursmålet på Lerøy Seafood er økt fra 64 til 67 kroner. Investorene sendte Lerøy Seafoods aksjekurs opp med 4,4 prosent torsdag. Også Salmar-aksjen ble løftet brukbart, og det med 2,8 prosent.