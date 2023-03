Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens nest siste handelsdag stiger hovedindeksen på Oslo Børs med 1,0 prosent.

Parallelt stiger oljeprisen. Et fat nordsjøolje,brent spot, omsettes for 77 dollar. Det er en oppgang på 2,7 prosent på en uke.

I sin morgenrapport skriver økonomene i DNB Markets:

«Fravær av nyheter er gode nyheter for markedet om dagen. De siste dagene har det ikke kommet inn nyheter som tilsier at banksektoren er på vei ned i et sort hull. Det kan se ut til å ha hatt en viss beroligende effekt på markedsaktører, og dannet grunnlag for litt mer risikotagning».

Får utsatt frist

I morgentimene før børsåpning ble det klart at Quantafuel-bud får utsatt frist. Britiske Viridor, som er kontrollert av investeringsselskapet KKR, melder torsdag morgen at det har utsatt fristen for å akseptere budet på Oslo Børs-noterte Quantafuel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved børsslutt onsdag hadde Viridor fått aksept fra 72 prosent av aksjonærene. I budet var det betinget aksept fra 90 prosent av aksjonærene for å sluttføre transaksjonen.

Fristen blir nå utsatt til klokken 16.30 14. april, og budgiver forbeholder seg retten til flere utsettelser dersom det blir nødvendig. Imidlertid kan ikke fristen utsettes forbi 11. mai 2023.

Samtidig melder Jordanes, selskapet som eier Scandza, at det sikter mot en notering på Oslo Børs i løpet av 2023.

Scandza eier kjente merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar og Finsbråten. Jordanes-konsernet omsatte for 5,8 milliarder kroner i 2021, der Scandza sto for over fire milliarder kroner.

Venter inflasjonstall

I morgen er det duket for ferske inflasjonstall fra verdens største økonomi. De såkalte PCE-tallene fra USA, som er den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmåler, legges frem fredag.

Samme dag kommer det ferske inflasjonstall for eurosonen.

I går steg de fleste europeiske børsindekser godt over en prosent, og oppgangen fortsatte i USA. Slik så det ut på Wall Street ved stenging onsdag:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,8 prosent.

Industritung Dow Jones endte opp én prosent.

Den brede S&P 500 steg 1,4 prosent.

Teknologiindeksen ledet an, og teknologigigantene Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft og Tesla var blant de som løftet opp.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.