Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet ned 0,7 prosent onsdag morgen. Selv om investorenes kjøpslyst løftet referanseindeksen på formiddagen, endte handelsdagen med en nedgang på 0,9 prosent.

Børsen ble preget av svingningene i oljeprisen. Et fat nordsjøolje ble onsdag omsatt for rundt 72,8 dollar, klart lavere enn mandag.

Flyselskapet Norse Atlantic la onsdag morgen frem resultatene for første kvartal, som viste store tap. Norse-aksjen steg 1,1 prosent.

John Fredriksens tankrederi Frontline falt rundt to prosent i børsåpningen, selv om selskapet onsdag morgen la frem den sterkeste kvartalsrapporten på 15 år. Utover dagen tiltok fallet, og klokken 14 var kursfallet kommet opp 4,7 prosent. Da kvartalspresentasjonen startet en time senere, tok det ikke mange minuttene før aksjekursen begynte å sige.

Da børsene i USA åpnet onsdag ettermiddag norsk tid, ble Frontlines midlertidige kursoppgang brått blåst bort. Ved endt handelsdag falt aksjen 5,1 prosent.

Går for lavere risiko

De amerikanske børsene endte nokså flatt tirsdag kveld, mens utviklingen var negativ på de asiatiske børsene i natt etter svake tall fra Kina.

Analytikerne i DNB Markets skriver i sin morgenrapport onsdag at gleden over at man endelig kom til enighet om å heve gjeldstaket i USA, og dermed unngår an finansiell katastrofe, viste seg kortvarig.

Fortsatt er det slik at investorene nå tror på flere rentehevinger i USA. Men selv om renteforventningene er hevet litt, falt de amerikanske statsrentene noe tirsdag.

Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets mener frykten for at man ikke fikk hevet gjeldstaket har bidratt til å holde renteforventningene nede den siste tiden.

«Den enkleste forklaringen på at statsrentene i USA likevel falt i går er dermed økt etterspørsel etter amerikansk statsgjeld, noe som også er naturlig nå som man mest sannsynlig unngår et mislighold i disse», skriver hun i sin morgenrapport.

Men det har også vært stor etterspørsel etter trygge europeiske statsobligasjoner de siste dagene, noe som også her har sendt rentene nedover. Renten på tyske statsobligasjoner med ti års løpetid har falt nesten 20 punkter siden før helgen.

Av dette kan man utlede at investorene nå i større grad søker trygge havner som amerikanske og europeiske statsobligasjoner.

Det internasjonale rentefallet har bidratt til å trekke ned også norske renter med lang løpetid. Norsk ti års swaprente handles nå for 3,53 prosent. DNB Markets mener styringsrenten i Norge skal opp til fire prosent i høst.

Oljeprisen og kronen faller

Oljeprisen hadde det siste døgnet falt cirka tre dollar siden tirsdag morgen. Tirsdag falt den brått midt på dagen i påvente av neste ukes møte Opec+, der det hersker usikkerhet om medlemslandene og Russland vil enes om en felles produksjonsstrategi.

Sterkere dollar bidrar også til lavere global etterspørsel etter både olje og andre råvarer.

Equinor og andre olje- og energiaksjer falt moderat tidlig i handelen på Oslo Børs.

Kronefallet bare fortsetter og én euro koster nå over 12 kroner, mens en dollar koster 11,24 kroner og et britisk pund koster nesten 14 kroner.

Handelsbanken Capital Markets påpeker at den svake kroner taler for høyere renter.

«Dermed kommer vi ikke unna det faktum at den svake kronen bidrar signifikant til å trekke opp renteutsiktene her hjemme. I skrivende stund er markedet på vippen mot en styringsrentetopp på hele fire prosent til høsten», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i sin morgenrapport onsdag.

Kronen har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro og 16 prosent mot dollar det siste året. Flere har pekt på Norges Banks kronesalg som en bidragsyter til kronesvekkelsen.