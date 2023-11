Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,6 prosent torsdag etter et stort løft for flere av oljeselskapene.

Energiindeksen steg godt over to prosent og de fleste tungvekterne steg. Den tyngste av dem alle, olje- og gassgiganten Equinor, steg 2,5 prosent. Aker BP og Vår Energi steg begge rundt tre prosent.

Ellers var det frisk oppgang for de to seismikkselskapene TGS og PGS og oljeserviceselskapet Subsea 7.

Oljedrama

Gårsdagen lå lenge an til å bli en god dag for hovedindeksen, men det endte til slutt med en nedgang på 0,2 prosent.

Helomvendingen kom etter at oljeprisen falt kraftig da det ble kjent at møtet i oljealliansen Opec+ er blitt utsatt til neste uke. Oljeprisen falt mer enn fire prosent da Børsen stengte, men hentet seg en god del inn i løpet av kvelden.

Oljeprisen faller noe torsdag, men står halvannen dollar høyere enn da Oslo Børs stengte onsdag.

Det var tidligere spekulasjoner om at møtet ville bli utsatt som følge av Saudi Arabias misnøye med andre medlemmers produksjonsnivå, ifølge Bloomberg.

Stiger før høytiden

Aksjene på Wall Street steg på sin side onsdag, dagen før Thanksgiving.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i en morgenrapport at aksjemarkedet ofte har en tendens til å prestere positivt i dagene før høytiden.

–Thanksgiving-perioden, som markerer starten på julehandelsesongen, er kjent for sitt reduserte handelsvolum, spesielt på og etter høytidsdagen. Investorer og analytikere følger nøye med på forbrukeradferd og salgstall rundt Black Friday for å vurdere økonomisk helse og forbrukertillit, noe som kan gi innsikt i markedstrender, skriver Berntsen.

Børsens vinner etter bud

Adevinta-aksjen ble onsdag omsatt for mer enn en milliard kroner, mer enn dobbelt så mye som Equinor-aksjen. Aksjen steg rundt fem prosent onsdag og passerer Hydro på listen over de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs.

Torsdag stengte Adevinta litt i pluss. Aksjen var nest mest omsatt bak Equinor.

Hydro steg tre prosent og tok tilbake femteplassen i rangeringen av de største selskapene på Oslo Børs.