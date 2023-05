Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,55 prosent tirsdag, etter en nedgang på 0,4 prosent mandag.

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter nær uendret utvikling i handelen i Asia i morgentimene norsk tid og etter en stille dag på Wall Street både på mandag og tirsdag.

Oljeprisen (brent spot) er tirsdag morgen på rundt 77,2 dollar per fat.

Resultatrush

Før børsåpning la en rekke selskaper på Oslo Børs frem resultater for første kvartal:

Oppdrettsselskapet Måsøval mer enn halverte det operasjonelle driftsresultatet til 36 millioner kroner, samtidig som at omsetningen falt fra 280 millioner kroner i fjor til 237 millioner kroner i år. Aksjen falt over tre prosent

Rederiet MPC Container Ships hadde nok et kvartal med solid vekst både på topp- og bunnlinje og kommuniserte et kvartalsvis utbytte på 0,15 dollar per aksje. Aksjen steg over åtte prosent

Salmon Evolution fikk inntekter på knappe tre millioner kroner og et operasjonelt driftsresultat på minus 22,4 millioner kroner. Aksjen steg marginalt

Seadrill mer enn doblet sitt bruttoresultat (ebitda) til 85 millioner dollar og kom i pluss på driften. Aksjen steg drøye to prosent

Riggselskapet Borr Drilling, som kontrolleres av Tor Olav Trøim, bedret resultatet markant, men endte fortsatt i minus med 7,4 millioner dollar. Aksjen steg en drøy prosent.

Teknologiselskapet Crayon Group mer enn doblet driftsresultatet til 102 millioner kroner. Inntektene endte på 1,4 milliarder kroner, opp fra 1,07 milliarder i første kvartal i fjor. Aksjen steg over 17 prosent og var blant de mest omsatte

Bouvet økte inntektene til 945 millioner kroner. Aksjen steg nær to prosent

EAM Solar fikk et nytt underskudd på ebitda-nivå med et resultat på minus 315.000 euro. Aksjen falt marginalt

Cool Company besluttet et utbytte på 0,41 dollar per aksje. Aksjen steg nesten syv prosent

Dagens børsvinner ble fingersensorselskapet Next Biometrics, som steg over 20 prosent eter at selskapet meldte om en «gjennombruddskontrakt». Ifølge selskapet har avtalen en estimert verdi på mellom 110 og 250 millioner kroner over en periode på tre år, avhengig av hvor mye som bestilles

Samtalene fortsetter

Til tross for fortsatt manglende enighet om gjeldstaket i USA var det altså ikke nevneverdig frykt å spore på Wall Street mandag.

President Joe Biden og speakeren i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, møttes til nye samtaler mandag kveld norsk tid, uten at det førte noen vei. McCarthy uttalte likevel at han og presidenten hadde hatt «en produktiv samtale» og at det var en tro på å finne en løsning.

Han la til at han og Biden kommer til å snakke sammen hver dag frem til en enighet om gjeldstaket er i havn.

En eventuell avtale om å heve gjeldstaket må godkjennes av begge kamre i Kongressen før Biden kan sette sin signatur på den.

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret. Demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter.

