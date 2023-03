Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandagen med en oppgang på 1,48 prosent. Handelsdagen startet frisk før entusiasmen dalte i løpet av formiddagen og deretter tok seg opp igjen etter lunsj.

Medregnet mandagen er det nå fem dager igjen av handelen i mars måned, som har vært preget av store svingninger i markedet. Hovedindeksen har den siste måneden falt 5,5 prosent.

Mandag lå oljeprisen (brent spot) mellom 75 og 76 dollar fatet, og har dermed falt drøye ni prosent den siste måneden.

I åpningshandelen steg DNB over 1,3 prosent. DNB-kursen var tidvis over to prosent, og både Equinor og Aker BP hadde et tilsvarende kursløft. De to energiselskapenes aksjer var mandagens mest omsatte på Oslo Børs.

Det var også kraftig oppgang for oppdrettsselskapene på Børsen i åpningshandelen, som da alle steg mellom 1,5 og over tre prosent. Mowi-aksjen endte med en kursoppgang på 1,2 prosent.

Oljeselskapet DNO falt på sin side ti prosent etter å ha fått beskjed fra Kurdistans regionale regjering i Irak om å midlertidig stanse leveranser av olje til Irak-Tyrkia-rørledningen for eksport.

Nytt kapittel i bankdramaet

I morgentimene kom fasiten for det som satte i gang den store dramatikken, da det ble klart at First Citizen kjøper alle lån og innskudd i den nå fallerte Silicon Valley Bank.

Transaksjonen omfatter 72 milliarder dollar i SVB-eiendeler, altså alle innskudd og lån. First Citizens er en familieeid bank med hovedkontor i Raleigh i North Carolina. Den har markert seg som en flittig oppkjøper av banker i trøbbel de siste årene, skriver Financial Times.

I meldingen opplyste det føderale sikringsfondet FDIC at SVB hadde rundt 167 milliarder dollar i aktiva og om lag 119 milliarder dollar i samlede innskudd den 10.mars, altså dagen banken gikk overende.

Sikringsfondet estimerer kostnaden for kollapsen i SVB til rundt 20 milliarder dollar.

Rentene stiger

I morgentimene steg både to- og tiårsrenten for amerikansk statsgjeld, og lå på henholdsvis 3,86 prosent og 3,39 prosent.

Begge har kommet kraftig ned fra tidligere i mars, etter at dramatikken i banksektoren satte en støkk i rentemarkedet. Samtidig tas det stadig nye veddemål på resesjon i markedet som nå venter rentekutt fra Federal Reserve allerede i midten av sommeren. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte tidligere denne måneden at han «ikke tenker på» å kutte renten med det første.

Denne uken er det få makro-tall av betydning på kalenderen, men fredag kommer PCE-tall fra USA, som ofte blir omtalt som Feds foretrukne mål for inflasjonen.

Kursvinnerne blant selskapene på hovedindeksen så langt i mars er Kahoot, med en oppgang på 9,8 prosent, mens Elmera (tidligere Sonans) og Orkla har steget henholdsvis 7,4 og 6,3 prosent. På den andre siden er det Photocure som har falt mest, med en nedgang på 32,2 prosent. Kongsberg Automotive og Aker Horizons har falt nest og tredje mest i mars, henholdsvis 30 og 27 prosent.

