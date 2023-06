Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,6 prosent fra start tirsdag morgen, etter et forsiktig fall på ukens første handelsdag. En meget sterk spurt gjorde at hovedindeksen tirsdag endte opp 1,57 prosent til 1245,08 poeng.

Oljeprisen fikk også et løft utover ettermiddagen, og ved børsslutt ble et fat nordsjøoje omsatte for 74,40 dollar per fat.

PGS steg umiddelbart fra start tirsdag morgen, etter et fall på 16 prosent mandag. Aksjen omsettes for rett over seks kroner, opp 3,21 prosent tirsdag. Bakgrunnen for mandagens fall var at seismikkselskapet meldte om en kansellert kontrakt.

Tankrederiet Frontline var mest omsatt i åpningsminuttene og aksjen endte opp 2,86 prosent, mens Equinor steg solide 2,92 prosent. Oppdrettsselskapet Andfjord Salmon steg på sin side over fem prosent på morgenen etter å ha sikret seg forpliktelser til et banklån på om lag 700 millioner kroner, men aksjen endte opp kun 0,23 prosent.

Holder pusten

Klokken 14.30 tirsdag ettermiddag ble det sluppet inflasjonstall fra USA for mai – utvilsomt dagens høydepunkt for finansmarkedene. Tallene viste ta inflasjonen endelig er på vei ned, noe som ble tatt godt i mot i markedene.

Tallene kommer dagen før Federal Reserves pengepolitiske komité, FOMC, starter sitt to dager lange møte som kulminerer i rentebeslutning onsdag kveld norsk tid. Inflasjonstallene antyder at Fed ikke vil røre renten denne gangen.

– De kan lett bli tungen på vektskålen for den amerikanske pengepolitiske komiteen, FOMC, som i dag starter sitt todagers møte, skrev DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland i dagens morgenrapport.

I forkant av møtet har komitémedlemmer snakket om at valget står mellom å heve renten for ellevte gang på rad, hoppe over heving på akkurat dette møtet for å se an utviklingen, eller sette den pengepolitiske innstramningen på pause.

I markedet prises det inn en sannsynlighetsovervekt for at renten holdes i ro i intervallet mellom fem og 5,25 prosent.

Kjerneinflasjonen i USA er ventet å falle til 5,2 prosent i mai fra 5,5 prosent i april.

Uventet fall i norsk økonomi

Før børsåpning slapp SSB det ferske nasjonalregnskapet, som viste et uventet fall i norsk fastlandsøkonomi på 0,4 prosent i april.

På forhånd var det ventet en moderat vekst på 0,1 prosent, ifølge Bloomberg-estimater. Det var en bred nedgang i varekonsumet som bidro til fallet i april.

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt. Nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, sa Pål Sletten i SSB.

Handelsbanken Capital Markets hadde på også et anslag om en moderat oppgang på 0,1 prosent i april og beskrev tallene «i alt som svakere enn ventet».

– Det er nå helt tydelig at omslaget i norsk økonomi er her, het det i en morgenrapport

Meglerhuset understreket imidlertid at nivået på den registrerte arbeidsledigheten har vært helt som ventet av Norges Bank, og mener dagens tall ikke trekker i en ny retning hva gjelder renteutsiktene.

– Men det illustrerer samtidig at de pengepolitiske avveiningene blir mer krevende i tiden fremover. Kjerneinflasjonen har bitt seg mer fast på overraskende høye nivåer, samtidig som kronekursen fortsatt er svakere enn anslått av Norges Bank. Det er fortsatt duket for en større oppjustering av rentebanen neste uke, skrev meglerhuset.