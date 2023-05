Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Med støtte fra Venstre og Pasientfokus avsluttet regjeringen torsdag spekulasjonene rundt størrelsen på den nye skattesatsen for sjømatselskapene. Og umiddelbart etter at meldingen ble sluppet klokken 13.15, gikk lakseaksjenes kurser i taket.

I løpet av 40 minutter ble Salmar-aksjen løftet 13,5 prosent. Salmar anses å være den av sjømatselskapene som tjener mest på at den kommende skattesatsen ble redusert fra 35 til 25 prosent.

Riktignok falt entusiasmen noe på Børsen torsdag, men sjømataksjene avsluttet likevel dagen med solid oppgang:

Austevoll Seafood: 8,8 prosent.

Grieg Seafood: 9,1 prosent.

Lerøy Seafood: 9,0 prosent.

Mowi: 6,3 prosent.

Måsøval: 11,3 prosent.

Salmar: 10,9 prosent.

I åpningshandelen fredag ledet Måsøval an og steg med 3,3 prosent. Salmar-aksjonærene startet dagen med å selge seg ned og sikret gevinst, vinglet Mowi rundt en kursoppgang på én prosent.

Da lunsjtidene nærmet seg, var flertallet av aksjene i minus. Status klokken 11.15 var slik:

Grieg Seafood: -2,0 prosent.

Lerøy Seafood: -2,3 prosent.

Måsøval: 0,6 prosent.

Mowi: -0,8 prosent.

Salmar: -0,8 prosent.

Ifølge Infronts estimater er prisingen av Salmars aksjer 18,6 ganger inntjeningen, for Mowi er tilsvarende forholdstall 12,5. Infront har ikke lignende nøkkeltall for Måsøval.

Sier «Kjøp Måsøval»

Kursutviklingen går i tråd med anbefalingene fra DNB Markets. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset etter torsdagens store kursutslag kommet med følgende investeringsråd, basert på gårsdagens «respektive sluttkurser, og med uendrede øvrige variabler som laksepris, volum, kostnader, kontraktsandeler og valuta»:

Størst kurspotensial for Måsøval. Måsøvals aksjekurs endte torsdag på 33,40 kroner per aksje. Ifølge TDN Direkt, mener DNB Markets at et mer riktig kursmål nå er 50 kroner per aksje i stedet for forrige anslag på 40 kroner.

DNB Markets nedgraderes så gårsdagens vinner, Salmar, en holdanbefaling etter torsdagens sterke kursutvikling. Riktignok løfter DNB Markets kursmålet fra 500 kroner til 565 kroner.

Mowi-aksjen omsettes nå for litt under 195 kroner, og DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen. Samtidig løftes kursmålet til 245 kroner, fra 220 kroner.

Aksjemarkedet priser Måsøvals egenkapital og fremtidige inntjening til nær 4,2 milliarder kroner. Til sammenligning er Salmars børsverdi på 74,7 milliarder kroner, etter et kursfall på 0,6 prosent torsdag.

Ble preget av olje og laks

Torsdagens skattenyhet medførte at sjømataksjene ble omsatt på svært høyt volum. Forut for nyheten var imidlertid et svakt fall i oljeprisen med på legge en demper på Oslo Børs.

Hovedindeksen lå an til et fall på 0,1 prosent, da klokken var 13 torsdag. I løpet av en halvtime var indeksens oppgang på én prosentpoeng, før den falt tilbake mot børsslutt. Torsdag endte indeksen med et fall på 0,3 prosent, mens den fredag faller 0,2 prosent.

