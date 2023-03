Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt markert ved børsåpning fredag morgen, før den gjennom betydelige svingninger hentet seg noe inn mot børsstenging.

Fasit for dagen ble en nedgang på 1,1 prosent, mens hovedindeksen denne uken totalt falt 2,9 prosent. Dette gjør uken til årets hittil tyngste på Oslo Børs.

Samtidig som Oslo Børs stenger har oljeprisen (brent spot) steget 0,2 prosent til 81,8 dollar fatet.

Gårsdagens fall på Wall Street, utløst av den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Bank, sendte også flere norske banker nedover fredag. DNB og Sparebank SMN falt eksempelvis 2,8 og 2,1 prosent.

Nedover på kontinentet er bankfallet større. Storbanker som Barclays, BNP Paribas og Commerzbank ligger an til fall rundt 6-7 prosent fredag ettermiddag, mens Deutsche Bank har en nedgang på over åtte prosent, skriver TDN.

Handelsbanken, SEB og Nordea falt mellom fire og fem prosent.

Lavere prisvekst enn ventet

Handelen fredag var ellers preget av makrotall fra både innland og utland, der SSB kunne fortelle at prisveksten i Norge i februar endte på 6,3 prosent på årsbasis, mot på forhånd ventede 6,8 prosent. Dette er noe ned fra januars prisvekst på 7,0 prosent.

Kjerneinflasjonen endte videre på 5,9 prosent i februar, der det til sammenligning var ventet 6,3 prosents kjerneinflasjon på forhånd.

Samtidig la SSB ut sine anslag for norsk økonomi i årene fremover. Dempet prisvekst, økt arbeidsledighet og en rentetopp i juni er blant anslagene for 2023.

Fall utløst av banksektoren

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets kommenterte Silicon Valley Bank i fredagens morgenrapport.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier uroen har også gitt tydelige utslag i rentemarkedet.

– Det skapte stor turbulens. I tillegg oppsto det en generell bekymring for at flere banker kan bli tvunget til å selge sine beholdninger av rentebærende verdipapirer, kjøpt i lavrenteæraen, med stort tap som følge av den kraftige renteoppgangen som har funnet sted det siste året, skriver Haugland.

Silicon Valley Bank (SVB) annonserte at den ville utføre en aksjeemisjon på 2,25 milliarder dollar for å bygge opp kapital etter et betydelig tap på rundt 1,8 milliarder dollar på salg av deler av verdipapirporteføljen. Aksjen falt med hele 60 prosent, til sitt laveste nivå siden høsten 2016.

Aksjen falt videre i før-handelen fredag, men da de amerikanske børsene åpnet, var handelen i den faktiske aksjen pauset.

Investorene har også lagt bak seg to dager der oppmerksomheten har vært rettet mot den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell. Tirsdag og onsdag var Powell på høring i Capitol Hill for å snakke om den økonomiske situasjonen i USA.

Powell bekreftet at det trolig vil bli behov for kraftigere rentehevinger enn sentralbanken signaliserte i desember, ettersom det har kommet en rekke sterke økonomiske nøkkeltall. Det gis nå en 80 prosent sannsynlighet for en heving på 0,5 prosentpoeng ved neste rentemøte.

