Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,6 prosent mandag og endte til 1273 poeng, ikke langt unna «all-time high»-nivået på 1291 poeng.

September har historisk sett ofte vært den svakeste måneden i året, men hittil har hovedindeksen steget 0,5 prosentpoeng - og det er tett knyttet til oppgangen i oljeprisen.

Oljeprisen fortsetter å holde seg over 90 dollar. Oljeprisen (brent spot) holder seg marginalt høyere enn den gjorde da handelen stengte før helgen. Mye av interessen i markedet vil de neste dagene være rettet mot månedsrapportene fra blant annet Opec, det internasjonale energibyrået og EIA.

Noen av Børsens tungvektere endte dagen slik:

Equinor steg 0,4 prosent.

Aker BP steg 0,5 prosent.

Vår Energi steg 1,7 prosent.

Salmar steg 1,5 prosent.

Mowi steg én prosent.

Før handelen startet kom det oppdateringer fra disse selskapene:

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive er tildelt en DCA- kontrakt verdt 73,4 millioner euro over hele kontraktens levetid. Dog Clutch Actuator (DCA) er en løsning utviklet av Kongsberg Automotive og er laget for girskifte og frakoblingsapplikasjoner for blant annet hybrid og el-løsninger til både passasjerbiler og lastebiler. Kontrakten har en varighet på åtte år og produksjonen starter i 2023 og vil foregå av selskapets anlegg i Wuxi i Kina. Aksjen stiger 5,5 prosent.

Kartongprodusenten Elopak vil starte et tilbakekjøpsprogram der selskapet skal kjøpe tilbake opptil 300.000 aksjer for maks ni millioner kroner, ifølge en melding mandag. Tilbakekjøpsprogrammet vil løpe fra denne mandagen ut 4. oktober. Aksjen stiger 2,1 prosent.

Langdistanseflyselskapet Norse Atlantic hadde en rekordhøy kabinfaktor på 86 prosent i august, opp ett prosentpoeng fra måneden før, ifølge en melding mandag. Kabinfaktoren forteller hvor mange av flyets seter som er fylt opp. Dette er den sjette måneden på rad med økning i kabinfaktoren for Norse. Aksen faller 1,5 prosent.

Kangaroo Bidco, kjøpergruppen med Goldman Sachs i spissen som har lagt inn bud på Kahoot, kommer mandag med en oppdatering på tilbudet. Der opplyses det at de har fått aksepter fra aksjonærer tilsvarende 63,54 prosent av utestående aksjer i selskapet. Kravet i budet er en akseptgrad på 90 prosent. Tilbudsperioden er forlenget til 22. september. Aksejn stiger 0,1 prosent.

Lavere enn ventet

Statistisk sentralbyrå (SSB) la mandag morgen frem inflasjonstall for august. Konsumprisene steg 4,8 prosent i august på årsbasis, og viste et fall på 0,8 prosent på månedsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer endte på 6,3 prosent på årsbasis, og viste et fall på 0,6 prosent på månedsbasis.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 5,4 prosent fra august i fjor til august i år, og en kjerneinflasjon på 6,6 prosent, ifølge estimater hentet fra Bloomberg.

Inflasjonstallene kom før Norges Bank legger frem sin rentebeskjed neste uke.

