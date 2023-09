Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppgangen etter torsdagens «all-time high» fortsatte fredag, da hovedindeksen til slutt endte opp 0,3 prosent, og dermed til nok en toppnotering på 1300,98 poeng.

Blant tungvekterne var det Tomra som steg mest, med en oppgang på fire prosent. Equinor falt en halv prosent, mens både Yara, Nel og Rec Silicon falt rundt to prosent.

Sammenlignet med andre markeder kom Oslo Børs litt tregt i gang på starten av året og har ligget mer eller mindre flatt siden, men har nå litt vind i seilene. Godt hjulpet av oljeprisen og hyggeligere stemning i finansmarkedene, der resesjonsskremslene har dabbet veldig av, har hovedindeksen steget rundt ti prosent siden midten av sommeren.

Så langt i år har hovedindeksen steget 9,5 prosent.

Sterk Telenor-dag

Oljeprisen handler nokså flatt fredag og står i rundt 94 dollar fatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved åpning steg de to olje- og gasselskapene Equinor og Aker BP henholdsvis 0,6 prosent og 0,8 prosent. Seismikkselskapet PGS steg rundt to prosent. Telenor steg nesten tre prosent og bidrar til å gjøre telekom til dagens foreløpig vinnersektor med en oppgang på nær tre prosent.

Torsdag sa Handelsbankens sjefstrateg Halfdan Grangård at det kunne være mer å gå på for Oslo Børs, men at det er usikkerhet i alle «bauger og kanter».

Fryktindeksen faller

Oslo Børs og andre børser påvirkes av hvordan det går på børsene i USA, verdens største og viktigste aksjemarked. Torsdag kveld var det bred oppgang på Wall Street. Alle de tre nøkkelindeksene steg nesten én prosent.

Fredag peker det også oppover for fremtidsindeksene på Wall Street. Det foregår handel i disse hele dagen, men de gir samtidig en pekepinn på hvilken retning markedet tar når børsene åpner i ettermiddag.

I formiddagstimene faller volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som fryktindeksen, til laveste nivå siden januar 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.