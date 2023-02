Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,6 prosent på ukens andre handelsdag, etter forsiktig oppgang mandag.

Equinor og Aker BP, tirsdagens to mest omsatte aksjer, falt begge rundt 1,3 prosent.

Oljeprisen er nå på rundt 82,5 dollar per fat, ned om lag halvannen prosent fra mandagens sluttkurs.

Tallslipp fra Lerøy

I morgentimene la den bergenske sjømatgiganten Lerøy frem resultater for fjerde kvartal. Selskapet skrev at det rammes av kostnadspress, men det ble likevel foreslått et utbytte på 1,5 milliarder kroner.

Selskapet fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 800 millioner kroner i fjerde kvartal, noe svakere enn estimatene som ventet 913 millioner kroner i perioden

Fallet ble til slutt på 5,9 prosent.

Før børsåpning la også Austevoll Seafood frem sine resultater for fjerde kvartal. Selskapet kan vise til et driftsresultat før verdijusteringer på 630 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med 903 millioner kroner samme periode året før.

Onsdag legger Salmar frem sine resultater. Torsdag følger Adevinta og Rec Silicon etter, og resultatuken avsluttes med ferske tall fra SAS på fredag.

Otovo stiger etter gårsdagens nedtur

Solcellepanelselskapet Otovo-aksjen gikk på en skikkelig smell og aksjen stupte med 17,79 prosent mandag.

Fredag ble det kjent at den italienske regjeringen fjerner en tilskuddsordning som gjorde det gunstig for italienere å installere blant annet solcellepaneler i sine hjem. Det vil få konsekvenser for Otovo i første kvartal, meldte selskapet fredag kveld.

I børsmeldingen opplyste det at endringen «vil påvirke Otovos inntekter negativt i første kvartal, og i mindre grad forsinke installasjonstakten».

Aksjen steg til slutt 0,7 prosent.

Wall Street har ukens første handelsdag

Wall Street holdt stengt mandag, men tirsdag er det duket for ny handelsdag over Atlanteren.

Samtidig får de amerikanske investorene flere makrotall og bryne seg på utover dagen. Først ut er amerikansk pmi-tall, godt kjent for å være sentralbankens foretrukne inflasjonsmåler.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport tirsdag at det er ventet en bedring, både innenfor tjeneste og industri.

– Amerikansk økonomi har så langt vist motstandsdyktighet, gitt rentehevingene fra Fed og høye levekostnader, heter det videre.

Senere på dagen publiseres også boligmarkesdata fra USA. Det er det ventet at boligsalget tar seg noe opp fra de lave nivåene.

– Videre får vi boligmarkedsdata fra USA i dag: det er ventet at boligsalget tar seg noe opp fra lave nivåer.