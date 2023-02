Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,2 prosent klokken 12.40.

Fredag ble det kjent at den italienske regjeringen fjerner en tilskuddsordning som gjorde det gunstig for italienere å installere blant annet solcellepaneler i sine hjem. Det vil få konsekvenser for Otovo i første kvartal, meldte selskapet fredag kveld.

I børsmeldingen opplyste det at endringen «vil påvirke Otovos inntekter negativt i første kvartal, og i mindre grad forsinke installasjonstakten».

Aksjen faller 19 prosent klokken 12.40.

Denne uken er det flere av laksegigantene som legger frem resultater. Tirsdag legger Lerøy frem sine resultater for fjerde kvartal, onsdag følger Salmar etter.

Utover uken kommer også Adevinta, Rec Silicon og SAS med sine resultater.

Svensk inflasjon

Før børsåpning kom det ferske svenske inflasjonstall fra Sveriges statistikkbyrå (SCB). Det viser at svenske konsumpriser steg med 11,7 prosent på årsbasis i januar.

Den underliggende prisveksten (KPIF ekskludert energipriser) steg i forrige måned til 8,7 prosent. Det er langt over Riksbankens egen prognose på 8,2 prosent.

Hjemme i Norge venter vi på TBU-beregningene, som viser fjorårets lønnsvekst og forventet inflasjon i år.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets skriver at de venter fortsatt at lønnsveksten for i fjor havner over Norges Bank sitt anslag.

– Den relevante størrelsen her er «påløpt årslønn» som i fjor viste en oppgang på 4,4 prosent. Trolig vil det samme tallet være å finne igjen i TBU-beregningene som offentliggjøres i dag. Det er i så fall over Norges Banks prognose på 3,9 prosent, og trekker isolert sett i retning av en oppjustert rentebane, skriver de.

Internasjonale markeder

Det er en avventende, men positiv, start ved Asia-børsene mandag morgen norsk tid. Den kinesiske sentralbanken endret ikke de to viktigste rentene under dagens møte – som ventet.

Investorer venter på foreløpige aktivitetsindekser for februar. Japan vil legge frem foreløpig pmi-indeks på tirsdag.

De amerikanske børsene holder stengt på mandag.