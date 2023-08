Artikkelen fortsetter under annonsen

På bare et drøyt ett år er den dominerende amerikanske styringsrenten satt opp fra rekordlave nivåer til det høyeste på 22 år. Samtidig har aksjemarkedet kjørt på med full styrke. Markedet er ikke lenger overbevist om et nytt rentehopp, men krystallkulen er fortsatt tåkete.

Aksjestrateg Paul Harper sliter med å se at aksjemarkedet i Norge og Norden skal stige mye mer, og anbefaler å ha mer tørt krutt enn normalt.

Liker renter bedre

I sine regneark ser Harper at forventningene til nordiske selskapers inntjening neste år er blitt justert litt ned siden før sommeren. Omtrent to tredjedeler er justert ned og en tredjedel er justert opp. Han har tidligere uttalt at en myk landing i realøkonomien bare vil utsette kursfallene.

– Får vi en virkelig hard landing og ledigheten øker mye, er det mye lettere å ha en lengre oppgangssyklus etterpå, med mye ledig kapasitet hvor du kan ha solid vekst uten at det blir inflasjonspress. Jo mykere landingen blir, jo kortere blir sannsynligvis neste syklus. Da kommer man fort tilbake til en situasjon hvor sentralbankene må bekymre seg over inflasjon igjen, sier han.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom frykter en resesjon.

– Jeg registrerer at i aksjemarkedet har frykten for en hard landing avtatt litt i sommer, men jeg tror fortsatt det er fare for en hard landing både i USA og Europa, sier hun.

– Ser man på når Fed tidligere har satt opp renten så mye, har det stort sett blitt etterfulgt av en resesjon, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Due-Andresen viser til at analytikerestimater i Bloomberg fortsatt peker mot en 60 prosent sannsynlighet for resesjon i USA i løpet av de neste 12 månedene. Hun tror det siste årets rentegalopp vil gjøre vondt for folk.

– En nedgangskonjunktur er veldig vanskelig å forutse og de økonomiske modellene sentralbankene bruker klarer ikke å forutse den type vendepunkter, sier hun, og minner om at slike skifter kan skje veldig fort:

– I 2008 var det ikke mange som snakket om en hard landing før det var et faktum.

Dersom en hard landing derimot uteblir er det ikke stor fare for nedjustering av inntjeningsestimater, mener Paul Harper. Men det vil samtidig ikke vært lett å få stor oppgang på børsen om inntjeningen går sidelengs.

Harper foretrekker fortsatt renter fremfor aksjer.

– Men det er ikke sånn at vi tror aksjemarkedet skal klappe sammen. Vi synes bare ikke man får så godt betalt for å ta risiko i aksjer relativt til renter, sier han.

– Godt betalt

Denne uken legges inflasjonsfasiten for juli frem i USA. Markedet kommer til å følge alle viktige makrotall med argusøyne fremover. Skulle det komme overraskelser, tror Harper det er mer sannsynlig at de er negative enn positive.

– Sannsynligheten for at markedet uventet skal falle 20 prosent er større enn at markedet uventet stiger 20 prosent. Uten en klar trigger er det ikke lett å se at man skal kjøpe aksjer om seks måneder eller tre måneder, men i mellomtiden føler vi ikke at du får godt betalt for risikoen med å vente i aksjemarkedet, sier han.

Og nettopp derfor synes han det er greit å ha mer kontanter eller pengemarkedsfond enn normalt slik at man kan utnytte eventuelle muligheter som skulle dukke opp.

– I pengemarkedsfond får du godt betalt for å vente på bedre muligheter i aksjemarkedet, sier aksjestrategen.

– Hvis du skulle velge noen trygge havner i aksjemarkedet, hva ville du pekt på?

– Jeg synes fortsatt energi ser interessant ut, men det er vanskelig å kalle det en trygg havn. Aker BP er attraktivt priset. Vi liker også oljeservice som Subsea 7. Men hvis økonomien bremser opp, må man være forberedt på at oljeprisen og kursene kan falle, sier Harper.

Liker fremvoksende markeder

Hos Nordea er det heller ikke «all in» i aksjer.

– Vi er nøytralvektet, sier Leif-Rune Husebye Rein.

Han er investeringsdirektør i Nordea Liv og er med på å bestemme hvordan 200 milliarder kroner i kundemidler skal plasserer i aksjer og renter rundt omkring i verden. Et av forvaltningsselskapets posisjoner i år er en overvekt i emerging markets-obligasjoner, altså lån utstedt av selskaper i fremvoksende økonomier, som for eksempel Kina, India, Sør-Korea og Brasil.

Leif-Rune Husebye Rein er investeringsdirektør i Nordea Liv, som forvalter 200 milliarder kroner. (Foto: Rodrigo Freitas) Mer...

– Når renten er såpass høy som nå, er det sjelden du ikke får høy avkastning på 12 måneder horisont, sier han.

I tillegg har de en overvekt på aksjer i fremvoksende markeder, men en undervekt i amerikanske aksjer. I praksis betyr det at de selger seg litt ned i et amerikansk fond og kjøper seg opp i et emerging markets-fond.

På rentesiden er de ellers undervekt i statsobligasjoner, nøytralvektet i høyrente og overvekt i obligasjoner fra selskaper med høyere kredittvurdering, såkalt «investment grade».

– Renten tilbyr ganske god avkastning nå, sier Rein.