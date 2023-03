Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs beveget seg stort sett sidelengs mandag, og endte med et fall på 0,04 prosent.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, faller én prosent til under 85 dollar fatet.

Patientsky stiger kraftig

Mandag morgen steg helsetek-selskapet Patientsky 115 prosent ut av startblokkene på Oslo Børs, og endte til slutt opp 110 prosent. Bakgrunnen er at selskapet søndag kveld meldte at det selger deler av virksomheten til danske EG.

I børsmelding opplyste selskapet at oppgjøret innebærer at Patientsky Group selger størsteparten av virksomheten, inkludert en programvareløsning og Patientsky-appen. Patientsky Group får mellom 850 og 900 millioner kroner opplyses det, såfremt salget godkjennes av Konkurransetilsynet i Norge.

Selv med dagens sterke økning er det et kraftig fall fra toppen i januar 2021. På topp lå aksjekursen på 16,6 kroner, til sammenligning er dagens kurs 2,4 kroner.

Seismikkselskapet PGS meldte før børsåpning at det har gitt mandat til DNB Markets og Pareto Securities for en mulig utstedelse av en fireårig seniorobligasjon på 450 millioner dollar.

Provenyet fra obligasjonen vil, sammen med kontanter på balansen, bli brukt til å nedbetale selskapets eksisterende terminlån (B), som forfaller i mars 2024.

PGS-aksjen steg rundt to prosent mandag.

Venter ferske inflasjonstall

Investorene venter denne uken på «månedens viktigste tall» for februar i USA. Det vil si antall nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren, også kjent som «non-farm payrolls».

Økonomene i Handelsbanken skriver i sin morgenrapport mandag at markedet posisjonerer seg inn mot en viktig uke.

– Vi får både payrolls tall fra USA, hvor det er ventet en markert nedgang i jobbveksten fra en svært sterk januar, i tillegg til Powell sin høring på onsdag. Arbeidsmarkedsrapporten er ventet å fortsatt vise et sterkt amerikansk arbeidsmarked og kan presse Fed å ha rentene høye for en lengre tid, skriver de.

Her hjemme kommer det ferske inflasjonstall fredag. Økonomene i Handelsbanken venter at kjerneinflasjonen tar seg marginalt ned fra 6,4 prosent i januar til 6,3 prosent i februar, skriver det i morgenrapporten mandag.

Forsiktig optimisme i Asia

Det var forsiktig optimisme ved Asia-børsene ved inngangen til en ny uke.

Investorer forsøker å fordøye utspillene og signalene fra Beijing, hvor Folkekongressen møtes. Vekstmålet på «rundt fem prosent» er noe lavere enn konsensus fra internasjonale finansinstitusjoner. UBS har oppjustert vekstprognosene fra 4,9 prosent til 5,4 prosent på mandag.

«Gjenåpningen går bedre enn vi tidligere forventet. Den fryktede andre smittebølgen har ikke skjedd. Det er færre tegn til forsyningsavbrudd. Den globale økonomien har vært mer motstandsdyktig enn tidligere antatt», skriver UBS i en rapport, ifølge CNBC Asia.