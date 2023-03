Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,14 prosent onsdag, etter å ha falt gjennom formiddagstimene.

Prisen på nordsjøolje ligger på rundt 76 dollar fatet onsdag ettermiddag, opp knapt én dollar for dagen, men ned syv-åtte prosent den siste måneden.

Equinor er som vanlig mest omsatt og endte nesten uendret. Blant tungvekterne ellers falt PGS 3,7 prosent og aksjen er nå ned over 30 prosent på et par uker, mens sjømatselskapet Mowi steg med 4,23 prosent. Plastgjenvinningselskapet Pryme var blant vinnerne og steg med over 25 prosent etter at selskapet kunngjorde en rettet emisjon for å hente inn ny kapital tirsdag kveld.

Les også: Markedet holder pusten før Feds rentebeskjed

Optimisme før Fed

Ellers i Europa er det også en liten oppgang på de ledende børsene, og slik ser det ut klokken 16.30:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Euronext 100-indeksen stiger med 0,6 prosent.

FTSE 100-indeksen i London er opp 0,5 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris stiger med 0,3 prosent.

Dax-indeksen i Frankfurt opp 0,3 prosent.

På Wall Street er det også avventende med små utslag og en blandet åpning før sentralbanken Federal Reserve legger frem sin rentebeslutning onsdag kveld klokken 19.00. Med fortsatt høy prisvekst i USA – seks prosent i februar – og den siste tids uro i markedet gjør at det er knyttet stor spenning til hva sentralbanksjef Jerome Powell vil si på pressekonferansen etter rentebeslutningen.

Også i rentemarkedet er det små bevegelser før avgjørelsen faller. Både to- og tiårsrenten er bare så vidt ned fra åpning onsdag morgen.

Kort i forkant av rentebeslutningen prises det inn over 80 prosent sannsynlighet for en økning på 0,25 prosentpoeng, og like i underkant av 20 prosent sannsynlighet for at renten holdes i ro. Før møtet er styringsrenten i USA i intervallet 4,5 til 4,75 prosent. Det kommer også nye prognoser fra Fed onsdag kveld.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.