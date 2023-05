Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet tirsdag opp 0,4 prosent, som i løpet av handelsdagen snudde til et fall på 0,4 prosent.

Oljeprisen på sin side faller over tre prosent tirsdag, og omsettes på 74,3 dollar fatet ved stenging klokken 16.25.

Lakseselskapene Austevoll og Grieg Seafood steg begge markant i morgentimene etter at meglerhuset Fearney høynet kursmålene for hele sektoren som følge av lakseskattforliket. Ved endt handelsdag steg aksjene henholdsvis 0,6 prosent og 0,6 prosent.

SAS-aksjen steg vel 18 prosent, i forkant av at flyselskapet legger frem kvartalsresultater på torsdag. John Fredriksen-kontrollerte Avance Gas steg over tre prosent. BerGenBio er den suverene børstaperen tirsdag morgen, aksjen falt over 18 prosent.

Mot slutten av handelsdagen skjøt Rec Silicon-aksjen opp 8,9 prosent som følge av at selskapets eierandel i datterselskapet Yulin JV er verdsatt til 6,8 milliarder kinesiske renminbi, skrev Rec Silicon i en børsmelding. Rec Silicons egenkapital verdsettes med det til 7,2 milliarder kroner på Oslo Børs.

KI og gjeldstaket i USA

Det er to faktorer som dominerer markedene om dagen, kunstig intelligens (KI) og gjeldstaket i USA.

De amerikanske børsene fikk et solid løft på fredag, rundt 1,5 prosent, løftet av forventningene om at KI skal bli en drivkraft som øker produktiviteten, fremmer innovasjon, forbedrer ressursallokeringen og optimaliserer prisene.

Markedene reagerte avmålt på at forhandlingene om å heve gjeldstaket i USA nå er sendt over til Kongressen til avstemning. Ingen tør garantere at avtalen går gjennom i Representantenes hus, der republikanerne har flertall, gitt at flere at populistene på høyrefløyen har uttrykt skepsis til avtalen.

Finansminister Janet Yellen har flyttet tidsfristen for når føderale myndigheter går tom for penger fra 1. til 5. juni, og ingen vil bli overrasket om Kongressen bruker alle den tid frem til da, og gjerne litt til, før en endelig avtale eventuelt bankes gjennom.

De aller fleste økonomer, analytikere og investorer understreker at det vil være en katastrofe for markedene, både i USA og globalt, om USA skulle misligholde sine betalingsforpliktelser. Den lille usikkerheten so ligger der gjør at investorene er avventende.

Det er ikke en «done deal» ennå, og den endelige lettelsen i markedene vil vi nok ikke se før den er endelig vedtatt, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand til DN.

Chen sier videre at han har null tro på en såkalt «soft landing».

Men det er positivt at partene har fremforhandlet en avtale som skal til votering. Tirsdag morgen styrker dollaren seg og verdien på amerikanske statsobligasjoner har steget noe og rentene er litt ned. Førhandelen så langt antyder også at oppgangen på Wall Street skal fortsette.

På de asiatiske børsene var det natt til tirsdag nokså små endringer.

Sterke tall fra Sverige

Av nøkkeltall tirsdag mener analytikerne i DNB Markets at bnp-tallene fra Sverige er de viktigste for oss i Norge. Det var på forhånd knyttet spenning til om vi her ville få en nedgang for andre kvartal på rad, og dermed en såkalt «teknisk resesjon» i svensk økonomi.

Fasit var overraskende positive tall, opp 0,6 prosent på kvartalsbasis for første kvartal, opp 0,8 prosent på årsbasis. På forhånd var konsensus på en oppgang på 0,1 prosent for kvartalet.

Den norske kronen bare fortsetter å falle. Bare siden februar er en amerikansk dollar blitt én krone dyrere, og mot britiske pund har det gått enda raskere. Det koster nå 11,13 kroner for en dollar, og 13,74 kroner for et britisk pund.

Nordmenn må nå betale nesten 103 kroner for 100 svenske kroner. Nye tall fra SSB tirsdag morgen viser at nordmenn grensehandlet for 1,9 milliarder kroner i første kvartal 2023. Det er vel ni prosent mindre enn i samme periode i fjor, og langt mindre enn før koronapandemien. Høy prisvekst på matvarer i Sverige kan også være en forklaring, skriver SSB.