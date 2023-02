Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens siste handelsdag stengte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,73 prosent. Dette markerer andre uken på rad hovedindeksen har avsluttet handelsuken med nedgang.

Hovedindeksen på Oslo Børs var ganske flat gjennom handelsdagen frem til Fed-sjefens foretrukne inflasjonstall ble lagt frem klokken 14.30 norsk tid. Tallene viste at amerikansk inflasjon tiltok i januar.

Rapporten sendte Oslo Børs umiddelbart nedover til en nedgang på rundt 0,4 prosent.

Amerikanske futureindekser peker også nedover etter inflasjonstallene.

Nordsjøoljen (brent spot) ble ved stengetid omsatt for 81,35 dollar fatet, og er denne uken ned 2,9 prosent

SAS med milliardtap

En time før handelsdagen startet la SAS frem sine tall for periode november i fjor til januar i år.

På tre måneder hadde selskapet et driftsunderskudd (ebit) på drøyt 2,6 milliarder svenske kroner. I samme periode ett år tidligere endte driftsresultatet på 1,3 milliarder svenske kroner, da bransjen var sterkt rammet av omikronvarianten og nedstenging.

Bunnlinjen, resultat før skatt, bedret seg marginalt fra et negativt resultat på 2,6 milliarder svenske kroner til minus 2,5 milliarder.

Aksjen falt 2,19 prosent.

Panteselskapet Tomra systems la også frem sine resultater fredag. Selskapet kan vise til bruttoinntekter på 496 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 535 millioner kroner i samme kvartal året før.

Resultatet før skatt ble 466 millioner kroner i kvartalet, mot 502 millioner kroner i samme periode året før. Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 407 millioner kroner.

Aksjen falt 3,52 prosent.

Overraskende prisvekst i USA

Rapporten lagt frem klokken 14.30 norsk tid viste at den såkalte PCE-inflasjonen i USA brøt en nedadgående trend i januar, med en målt prisvekst på 5,4 prosent som overgår forventningene og forsterker troen på at den amerikanske sentralbanken må endre sine renteplaner.

PCE, eller «personal consumption expenditures», er Feds foretrukne mål på prisveksten. Den nådde en topp på 9,1 prosent i juni i fjor, men har siden falt tilbake.

Etter et fall fra 5,5 til 5,0 prosent i desember, forventet markedene at inflasjonsraten ville stå uendret på 5,0 prosent nå, snarere enn å avta videre – etter at andre økonomiske nøkkeltall har overrasket på oppsiden.