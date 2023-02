Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene startet dagen med å sende hovedindeksen på Oslo Børs litt ned, og der holdt den seg gjennom hele dagen før den i innspurten jumpet litt etter de at de amerikanske inflasjonstallene kom inn og endte opp 0,01 prosent.

Nordsjøolje handles tirsdag ettermiddag for 85,80 dollar fatet, noe som er nokså uendret fra mandag.

Investorene må smøre seg med tålmodighet, for det blir først i morgen at det kommer ferske bruttonasjonalprodukt-tall, som viser vekten i norsk økonomi for fjerde kvartal.

Økonomene i Handelsbanken skriver i sin morgenrapport tirsdag at rentemarkedet fortsetter å høyne renteforventningene, og priser nærmest fullt ut at styringsrenten vil toppe på 3,50 prosent i tredje kvartal i 2023.

Orkla tynget av økte kostnader

Resultatsesongen fortsetter denne uken. Tirsdag morgen la Hydro, Sats og Orkla frem sine resultater for fjerde kvartal.

Hydro mer enn doblet omsetningen i 2022, og opplyste at det vil dele ut 13,5 milliarder kroner til aksjonærene etter rekordår. Omsetning endte på 44,1 milliarder kroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner. Aksjen falt med 2,44 prosent.

For Sats endte fjerde kvartal 2022 med nok et tap. Selskapet økte underskuddet til 175 millioner i fjerde kvartal, fra 74 millioner samme periode året før. Inntektene økte imidlertid med åtte prosent, til 1,08 milliarder kroner. Aksjen endte opp2,50 prosent.

Matkonsernet Orkla ble tynget av økte kostnader i fjerde kvartal. Resultatet falt åtte prosent fra året før, til 1,7 milliarder kroner. Selskapets omsetning økte til 16 millioner kroner, fra 14 milliarder kroner i samme periode året før. Aksjen falt med 6,42 prosent.

Utover uken kommer følgende selskaper med kvartalsrapporter:

Onsdag: Vår Energi og Mowi.

Torsdag: Norwegian og Autostore.

Fredag: Aker.

Inflasjonstall

Fra USA kom det tirsdag ettermiddag nye inflasjonstall som viser et prisstigningen faller langsommere enn ventet. Investorer venter på nye økonomiske statistikker denne uken, blant annet vekststatistikker for Japan og sysselsettingstall fra Australia og Sør-Korea.

Singapore har lagt frem vekststatistikker for 2022 og disse viser en økonomisk vekst for hele året på 3,6 prosent. Aktiviteten avtok mot slutten av året og veksten falt fra fire prosent i tredje kvartal til 2,1 prosent. Dette var svakere enn konsensus på 2,1 prosent.

«Den økonomiske veksten svekket seg kraftig i fjerde kvartal og vi mener den vil forbli svak og godt under trenden. Årsaken er det høyeste rentenivået på mange år og en svak global etterspørsel tynger», skriver Capital Economics i et notat.