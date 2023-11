Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har gått rett opp i en måned nå, og mange vil nok nå ta gevinst. Markedet er spent og nervøst foran viktige tall senere denne uken, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Markedene er avventende inn mot viktige internasjonale makrotall senere denne uken. Torsdag kommer det både inflasjonstall for eurosonen og PCE-tall fra USA, og fredag nye tall for industriproduksjonen i USA.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,3 mandag, etter en sterk avslutning forrige uke. Tidlig tirsdag ettermiddag var Børsen ned nesten én prosent, til rundt 1300 poeng. Hovedindeksen endte dagen med et fall på 0,87 prosent.

Tirsdag var det lite nye tall for investorene å søke hjelp i, så det var i utgangspunktet ventet små utslag på børsene. Men Wilhelmsen mener investorene biter seg merke i det lille som har kommet av tall de siste dagene, og at disse for mange bekrefter at man nå er inne i en negativ trend etter et meget sterkt tredje kvartal, spesielt i USA.

– Tendensen er en svakere økonomisk vekst i fjerde kvartal, etter at tredje kvartal overrasket positivt, sier Wilhelmsen.

November var inntil denne uken brennhet på Wall Street. Den brede S&P 500-indeksen luktet på toppnoteringen fra i sommer, og indeksen var per tirsdag ettermiddag opp 8,5 prosent så langt i november etter en nokså flat åpning.

På Oslo Børs har november vært betydelig roligere, opp halvannen prosent.

Norden-indeksen OMXN40, som måler ledende nordiske aksjer er i november opp godt over fem prosent, mens DAX-indeksen i Frankfurt er opp syv-åtte prosent og den brede europeiske Euronext 100-indeksen har steget nesten fem prosent.

Wilhelmsen påpeker også at rentene internasjonalt har falt de siste dagene, og at et sterkt obligasjonsmarked gjør at flere flytter pengene sine fra aksjer til rentepapirer. Dette gir som oftest et fall på børsene.

Sterkt fra Seadrill

Riggselskapet Seadrill leverte nok en gang meget sterke resultater, som ble lagt frem mandag kveld. Forventningene ble slått og selskapet øker tilbakekjøp og oppjusterer estimater. Seadrill-aksjen steg over fire prosent tirsdag.

Seadrill-aksjen har steget over 40 prosent så langt i år i takt med stadig hyggeligere kvartalsresultater, drevet av et riggmarked som har tatt seg betydelig opp fra bunnen.

Avance Gas leverte også resultater på morgenkvisten tirsdag, og mer enn doblet driftsresultatet. Men investorene er ikke fornøyd og sendte aksjekursen ned 11 prosent.

Northern Drilling var mandagens børsvinner, og tirsdag morgen gjentar selskapet bedriften med en oppgang på over 90 prosent. Men her snakker vi fort «russiske prosenter» siden aksjen er ned over 90 prosent de siste tre månedene. Det har ikke kommet noen offisielle nyheter fra det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet denne uken.

Oljeprisen stiger og lå på nesten 81 dollar fatet for nordsjøolje tirsdag, opp nesten en dollar det siste døgnet.