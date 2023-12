Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs vakte rundt null gjennom store deler av handelsdagen fredag, etter at Wall Street rundet av en knallsterk november-måned torsdag kveld norsk tid.

Fasit ved ukeslutt og børsstenging ble et fall på 0,04 prosent.

Oljeprisen (brent spot) holder seg rett over 80 dollar fatet etter å ha falt på nyheten om ytterligere produksjonskutt fra Opec-landene torsdag. Korte og lange amerikanske statsrenter var nær uendret.

Oslo Børs endte november med en oppgang på 1,78 prosent, noe som betyr at hovedindeksen nå har hatt oppgang hver eneste måned siden juni med unntak av nedturen på 0,77 prosent i oktober. Dersom fjorårets desember skal slås må hovedindeksen stige 2,6 prosent eller mer.

Til sammenligning steg de ledende amerikanske børsindeksene nærmere ti prosent i november. Verdensindeksen MSCI All-Country World steg ni prosent i forrige måned, den sterkeste månedlige oppgangen siden november 2020, da aksjemarkedet ble løftet av korona-nytt.

Solid shipping-opptur

Oljeselskapet Okea falt 9,5 prosent etter meldingen om utsettelse av en milliardavtale, og mulige nedskrivninger.

Hunter Group fortsatte å stige, med en samlet oppgang på 25,6 prosent. Så langt i år er aksjen opp over 340 prosent, men her snakker vi altså om et lite selskap med lav markedsverdi og store svingninger på Børsen. Arne Fredly er blant de kjente investorene på eiersiden i Hunter.

John Fredriksens tankrederi Frontline har falt kraftig denne uken, etter en noe skuffende kvartalsrapport. Men i åpningen fredag henter aksjen seg noe inn igjen og steg vel 2,8 prosent. Andre shippingselskaper som Hafnia og Golden Ocean Group steg henholdsvis 2,6 og 3,9 prosent.

LPG-frakterne Avance Gas og BW LPG steg begge rundt tre prosent etter kursmåloppjusteringer fra ABG Sundal Collier, skriver TDN Direkt.

Ifølge meglerhuset ser LPG-fraktsektoren bedre ut enn noensinne:

"Produksjonsveksten for amerikansk LPG er sterkere enn forventet, noe som gjør nybyggordreboken for 2024-2026 "for lav". Vi forventer derfor fortsatt høye LPG-fraktrater inn i 2024-2025", skriver ABG.

Viaplay-aksjen fortsatte å rase på Stockholm-børsen, etter at det kriserammede strømmeselskapet endelig la frem kvartalsresultater. Tallene er elendige og selskapet må reforhandle gjeld og hente inn fire milliarder kroner i ny kapital.