Hovedindeksen på Oslo Børs falt svakt torsdag ettermiddag, og endte med et fall på over én prosent.

Oljegiganten og børslokomotivet Equinor, som utgjør en stor andel av hovedindeksen, steg nær tre prosent da Børsen åpnet. Selskapet fikk et justert driftsresultat på 12 milliarder dollar, ned fra 17,9 milliarder dollar året før. På forhånd ventet analytikerkorpset et justert driftsresultat på 11,2 milliarder dollar.

Equinor skal betale 90 cent per aksje i utbytte for første kvartal, i henhold til tidligere planer. To tredjedeler av utbyttet er ekstraordinært, det vil si at det er direkte knyttet til de uvanlig sterke resultatene selskapet har hatt det siste drøye året.

Når man inkluderer tilbakekjøp av egne aksjer, vil utbetalingene til aksjonærene i år beløpe seg til hele 17 milliarder dollar, et tall selskapet gjentok torsdag.

– Resultatet er veldig, veldig bra over hele linjen. Det er en til to prosent høyere produksjon og litt høyere realiserte priser spesielt på olje. Derfor ble justert driftsresultat fem prosent bedre enn vi hadde ventet, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier, som mener en av Equinors store utfordringer er at selskapet rett og slett har for mye kontanter.

Mot slutten av børsdagen ville nok en del investorer sikre seg, og salgspresset tok over. Equinor-kursen endte med en oppgang på én prosent.

Telenor

Telenor kunne på sin side vise til en omsetning på 19,2 milliarder kroner i første kvartal. På forhånd var det ventet en omsetning på 24,6 milliarder kroner, ifølge analytikerestimater innhentet av selskapet selv.

Telekomgiganten fikk et driftsresultat før- av og nedskrivninger (ebitda) på 8,1 milliarder kroner, mot ventede 10,0 milliarder kroner.

Resultat etter skatt endte på hele 18,1 milliarder kroner i kvartalet, etter at det ble bokført en gevinst på 18,5 milliarder kroner ved gjennomføring av fusjonen mellom det thailandske datterselskapet dtac og True Corporation.

Kursfallet i Telenor-aksjen var på 3,5 prosent torsdag ettermiddag, men tok seg noe opp da Børsens stengetid nærmet seg. Kursfallet endte på to prosent.

Blandet drops

En rekke andre selskaper på Oslo Børs la også frem tall torsdag:

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners fikk en omsetning på 354 millioner dollar, som var rundt 90 millioner dollar høyere enn fjorårets første kvartal. Selskapet vil betale et kvartalsutbytte på 60 millioner dollar, tilsvarende rundt halvparten av nettoresultatet. Aksjen falt syv prosent.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions økte omsetningen med over tre milliarder kroner til 11,5 milliarder. Resultat før skatt endte på 558 millioner dollar, en dobling sammenlignet med året før. Aksjen falt tre prosent.

Quiz- og elæringsselskapet Kahoot fikk en omsetning på 40,5 millioner dollar, omtrent som ventet. Justert brutto driftsresultat endte på ti millioner dollar, som var noe bedre enn ventet. Aksjen falt 13 prosent.

Solcelleleverandøren Otovo fikk en omsetning på 281 millioner kroner og et underskudd før skatt på 57 millioner kroner. På forhånd var det ventet en omsetning på 212 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 99 millioner kroner. Aksjen steg åtte prosent.

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen fikk en omsetning på 1,25 milliarder dollar, opp fra 1,15 milliarder dollar året før. Selskapet fikk et ebitda-resultat på 398 millioner dollar, som var rundt ni prosent lavere enn ventet, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 19 prosent.

Elopak, Ferd-familiens børsnoterte kartongselskap, fikk et driftsresultat på 25 millioner euro, mot to millioner euro året før. Omsetningen ble 283 millioner euro, opp fra 226 millioner euro. Aksjen steg seks prosent.

Oljeselskapet Okea fikk et resultat før skatt på 1,1 milliarder kroner, ned fra 1,2 milliarder kroner året før. Styret har foreslått et utbytte på én krone per aksje. Aksjen steg to prosent.

Teknologiselskapet Pexip økte omsetningen med rundt 40 millioner kroner til 260 millioner kroner. Driftsresultatet endte på seks millioner kroner, mot minus 75 millioner kroner året før. Aksjen steg to prosent.

Ny renteheving

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, steg svakt til rundt 73 dollar fatet under Børsens åpningstid. Da de amerikanske børsene åpnet falt imidlertid også oljeprisen og et fat nordsjøolje ble omsatt for under 72 dollar da Børsen stengte. Oljeprisen falt kraftig tidligere denne uken som følge av bankuro, skuffende amerikanske jobbtall og svak kinesisk industriaktivitet.

Onsdag hevet den amerikanske sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,0–5,25 prosent. Signalene fra sentralbanken er at det kan være slutt på rentehevingene for denne gang, men sentralbanksjef Jerome Powell var tydelig på at Fed vil være datadreven og gjøre løpende vurderinger fremover.