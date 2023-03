Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stengte onsdag ned 0,14 prosent.

Oljeprisen (brent spot) lå ved stengetid onsdag ettermiddag på rundt 82,7 dollar per fat, ned nesten fire prosent så langt i år.

Ved Børsens stengetid er Norse Atlantic-aksjen opp 10,97 prosent. Flyselskapet har ikke kommet med noen meldinger denne uken, men både SAS og Norwegian meldte tidligere denne uken om god etterspørsel etter flyreiser. De endte opp henholdsvis 0,28 og 1,89 prosent.

Høyere rentetopp enn tidligere antatt

Utviklingen kommer etter at Fed-sjef Jerome Powell tirsdag kveld norsk tid uttalte at rentetoppen i USA sannsynligvis kommer til å bli høyere enn tidligere antatt.

Markedet reagerte umiddelbart etter uttalelsene og nøkkelindeksene på Wall Street endte alle tirsdagens handel ned over én prosent. I morgentimene norsk tid onsdag var det også et bredt fall ved de asiatiske børsene.

Lumi Gruppen, tidligere Sonans, faller over åtte prosent i åpningshandelen etter å ha fullført en emisjon på 175 millioner kroner tirsdag kveld, til en kurs på 10,5 kroner. Det tilsvarte en rabatt på 12,5 prosent mot sluttkurs tirsdag ettermiddag. Onsdag morgen omsettes aksjen for rundt 11 kroner.

Ellers er det bredt fall for flertallet av de største selskapene på Børsen. Equinor falt om lag 0,4 prosent etter handelsstart.

Markedsrentene rykket til

På sitt årlige besøk i Kongressen i USA uttalte Powell også at renteøkningene kan bli større fremover, noe som fikk markedsrentene til å skyte fart i morgentimene onsdag.

Renten på amerikansk statsgjeld med løpetid på ti år er nå rett under fire prosent, nær 2023-toppen på 4,05 prosent som kom i forrige uke. Dette er nivåer man må tilbake til 2007 for å finne sist.

Lange og korte renter steg også i blant annet Japan og Australia som svar på Powells uttalelser tirsdag morgen.

Mot slutten av denne uken får investorene nok en indikasjon på hvordan det står til med verdens viktigste økonomi, når sysselsettingsrapporten for februar publiseres fredag. Det er ventet 200.000 nye jobber og uendret arbeidsledighet på 3,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Høyeste rente siden 2007

Forrige måned hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 4,5-4,75 prosent, et nivå amerikanerne ikke har sett siden 2007.

I desember signaliserte Fed en rentetopp på 5,1 prosent, men etter dette har sterke økonomiske nøkkeltall og høyere enn ventet inflasjon økt markedets renteforventninger betraktelig. Etter tirsdagens kommentarer fra Powell prises det nå inn en rentetopp på 5,6 prosent, opp fra 5,5 prosent mandag.

Mandag priset markedet inn en overveiende sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet i mars. Tirsdag kveld priser rentemarkedet imidlertid inn en 70 prosent sjanse for at det blir en «dobbeltheving» på 0,5 prosentpoeng i stedet.

Den toårige amerikanske statsrenten, som er særlig sensitiv i endringer i forventninger til Feds styringsrente, bikker tirsdag fem prosent for første gang siden 2007.

