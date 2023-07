Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt fra start, men snudde i pluss i løpet av ettermiddagen. Da Børsen stengte, var oppgangen på 0,5 prosent.

Denne uken ruller resultatsesongen videre, med flere tungvektere på plakaten, både i Norge og utlandet. Tirsdag morgen legger Vår Energi frem sine tall, før Børsens største selskap Equinor kommer med sine resultater dagen etter. I USA skal blant annet Exxon Mobile, Microsoft, Meta Platforms og Shell i ilden i dagene fremover.

Ifølge SEB har 75 prosent av selskapene på S&P 500-indeksen, som så langt har lagt frem resultater, slått forhåndsforventningene.

På toppen av dette kommer det rentebeskjeder fra både Federal Reserve (onsdag), ECB (torsdag) og Bank of Japan (fredag).

Milliardforlik i patenstrid

Robotlagerselskapet Autostore falt over fem prosent i tidlig handel på Oslo Børs mandag, etter å ha meldt om et milliardforlik i patentstriden med britiske Ocado lørdag ettermiddag. Utover dagen hentet imidlertid seg inn, og da Børsen stengte endte kursoppgangen på 1,7 prosent.

Partene delte ikke alle vilkårene i forliket, men et knippe av dem kom frem i børsmeldingen: Autostore skal blant annet skal betale Ocado 200 millioner pund, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, over de neste 24 månedene.

De to selskapene har vært i en mangeårig konflikt om patenter helt siden før Autostore gikk på børs i 2021. Det har vært små trefninger mellom de to selskapene gjennom årenes løp, men i 2020 startet robotkrigen for alvor, da Autostore lanserte flere internasjonale søksmål mot Ocado. Forliket innebærer at alle krav og anklager i rettstvister mellom de to trekkes tilbake.

Videre har begge selskapene full frihet til å benytte teknologi dekket av begge selskapers patenter fra før 2020. De to selskapene skal også få lov til å bruke og markedsføre egne produkter basert på patenter fra etter 2020, uten risiko for at det medfører overtredelser.

Samlet de siste to årene har Autostore bokført kostnader på over en halv milliard kroner knyttet til søksmålene.

Sentralbankbonanza

De neste dagene kommer det altså rentebeslutninger fra tre av verdens mest innflytelsesrike sentralbanker.

Først ut er ECB på onsdag, der det er ventet en økning på 0,25 prosentpoeng. Det vil øke styringsrenten i eurosonen til 3,75 prosent, etter en tilsvarende økning på møtet i juni.

Den gang oppjusterte ECB sitt inflasjonsanslag, og sentralbanksjef Christine Lagardes beskjed om at «det gjenstår mer arbeid» gjorde det klinkende klart for markedet at rentehevingene ikke er over. I en forhåndsomtale av rentemøtet skrev SEB i forrige uke at videre rentehevinger avhenger av makroøkonomisk data fremover.

Det ventes ikke at ECB vil kutte renten før tidligst i midten av neste år.

I USA er det nær fullt ut priset inn en økning på denne ukens rentemøte og SEB venter at hevingene vil stoppe både i USA og eurosonen etter denne ukens beslutninger.

Styringsrenten i USA er i skrivende stund i intervallet 5,0 til 5,25 prosent.

– Hverken Fed eller ECB vil forplikte seg til flere økninger, men det er samtidig for tidlig å forvente signaler om kutt. Begge vil sannsynligvis si at potensielle økninger fremover vil bli aktuelt dersom inflasjonen ikke demper seg som ventet, skriver SEB i en morgenrapport mandag.