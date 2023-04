Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,07 prosent tirsdag, etter en oppgang på 0,2 prosent mandag.

Oljeprisen (brent spot) ligger i skrivende stund på om lag 84,4 dollar og har steget over 16 prosent den siste måneden.

Mowi var opp om lag to prosent etter å ha lagt frem førstekvartalsoppdatering før handelsstart. Der fremgikk det et operasjonelt driftsresultat på 322 millioner euro i årets tre første måneder, godt over forventningene. Ved endt handelsdag falt aksjen 0,1 prosent.

Ellers falt Equinor 1,1 prosent, mens Aker BP falt nær tre prosent.

Stigende renter

Ut på ettermiddagen norsk tid kom Bank of America og Goldman Sachs med sine kvartalsrapporter for en periode som var preget av stor dramatikk. Markedet ventet spent på fasiten for to av USAs største banker etter den store dramatikken i mars, da Silicon Valley Bank gikk under.



Både Bank of America og Goldman Sachs slo forventningene til resultat per aksje, likevel sendte investorene begge aksjene ned ved børsåpning i USA.

De to gigantene kommer med sine tall bare noen dager etter at JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup la frem sine tall mot slutten av forrige uke.

Tirsdag morgen lå den amerikanske toårsrenten på rundt 4,18 prosent, cirka det samme nivået som ved handelsslutt mandag kveld. Tiårsrenten er på rundt 3,58 prosent, også nær uendret.

– Forventningene til hva sentralbanken skal levere av rentehevinger fremover har økt, og samtidig ventes det at rentene holdes høye noe lengre, selv om det forventes et fullt kutt i styringsrenten i USA allerede på møtet i september, skriver DNB Markets-økonom Magne Østnor i en morgenrapport.

Han tilskriver renteoppgangen flere faktorer, og viser blant annet til blandede nøkkeltall gjennom påsken, avtagende bankfrykt og et Fed som langt fra vil erklære inflasjonskampen for vunnet.

Østnor skriver også at sammenbruddet i lønnsoppgjøret her hjemme trekker i retning av høyere renter.

Kinesisk vekst

På morgenkvisten var markedets øyne rettet mot Kina, som la frem tall for økonomien i første kvartal.



For verdens nest største økonomi ble veksten i brutto nasjonalprodukt på 4,5 prosent i årets tre første måneder, opp fra en bnp-vekst på 2,9 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Konsensus i forkant av offentliggjøringen var på fire prosent, ifølge prognoser innhentet av Reuters og Bloomberg.

– Veksten kan havne på åtte prosent i andre kvartal, sier sjeføkonom for Kina hos ANZ, Raymond Yeung, i en kommentar. Den australske finansinstitusjonen mener Kina kan få en vekst på 5,4 prosent i 2023.

Dette er for lavt, mener Capital Economics.

– Vi tror nå at den offisielle bnp-veksten kan nå seks prosent i år. I realiteten vil den være enda høyere da de offisielle bnp-tallene i fjor undervurderte omfanget av fjorårets nedtur, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos analyse- og rådgivningsselskaper i en rapport.

Det er som vanlig skepsis til underlagsdataene, som kommer tidligere enn andre land og som ikke revideres senere. Konklusjonen er likevel klar: Den kinesiske veksten er tilbake etter tre år med pandemi og et fjorår som endte med historisk svak vekst.

