Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent på ukens første handelsdag, etter en nedgang på to prosent forrige uke.

En time før handelsdagen endte kunne DNO informere om at det har funnet et betydelig gass- og kondensfunn. Gassfunnet kan være på opptil 230 millioner fat oljeekvivalenter, og vil være det største på kontinentalsokkelen på ti år, ifølge DNO.

Det satte fart på aksjen – som endte dagen med en oppgang på 13,7 prosent.

Funnet er knyttet til Carmen-prosjektet der selskapet har en eierandel på 30 prosent. Partnerne er Wellesley Petroleum AS som operatør med 50 prosent eierandel, og Equinor og Aker BP med 10 prosent hver.

Equinor endte dagen med en oppgang på 0,3 prosent, og Aker BP med en oppgang på 1,5 prosent. Prisen på ett fat nordsjøolje lå på 78,52 dollar ved stenging mandag.

Resultatrush

Resultatsesongen ble innledet med tallslipp fra rederiet Stolt Nielsen og meglerhuset ABG Sundal Collier forrige uke. Denne uke tilspisser det seg når mer tungtveiende selskaper som DNB, Tomra og Kongsberggruppen skal i ilden.

Seismikkselskapene PGS og TGS falt begge i løpet av handelsdagen. Sistnevnte kom før børsåpning med en oppdatering om inntektstallene for andre kvartal, der det ble opplyst om en ventet omsetning på rundt 206 millioner dollar, ned fra 230 millioner dollar i samme periode i fjor. Aksjen falt over 10 prosent.

Kid på sin side endte dagen med en oppgang på 0,5 prosent, riktignok på beskjedent volum, etter å ha lagt frem sin egen kvartalsoppdatering før handelen startet.

Til tross for at 2023 har budt på lavere priser på petroleum enn fjoråret er det knyttet høye forventninger til selskaper som Vår Energi og Aker BP – som begge legger frem sine resultater for andre kvartal denne uken.

Grunnet en svak norsk valuta har selskapene sett god omsetning ettersom petroleum selges internasjonalt til amerikansk valuta, mens kostnadene betales i norske kroner.

Et selskap hvor forventningene er langt mer labre er sportskjeden XXL. Selskapet har i kjølvannet av pandemien erfart tiltagende problemer med høy kapitalbinding i varelageret, dårlig likviditet og enormt kostbare investeringer i det østerrikske markedet.

Aksjekursen har falt 57 prosent i år og selskapet verdsettes til 638 millioner kroner.

Inflasjonstallene overgikk forventning

Mandag morgen fikk investorene servert nøkkeldata om norsk økonomi. Konsumprisene viste seg å stige med 6,4 prosent i juni på årsbasis og 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en prisvekst 6,3 prosent fra juni i fjor til juni i år, ifølge estimater innhentet fra Bloomberg.

Forrige måned slo Norges Bank til med en dobbel renteheving og varslet en rentetopp på 4,25 prosent. Som følge av mer klistrede inflasjons enn mange hadde forventet på forhånd, tror flere økonomer at sentralbanken må skru opp rentenivået ytterligere. Blant dem er sjeføkonom i Handelsbanken Marius Hov.

– De siste inflasjonstallene setter Norges Bank under betydelig mer press. Den varslede rentetoppen på 4,25 prosent i fjerde kvartal kan vi se allerede i september og det er en reell mulighet for en dobbel renteheving i august.