Hovedindeksen på Oslo Børs åpner nokså flatt fra start mandag morgen. Børsen har lagt bak seg flere uker med hyggelig oppgang, blant annet som følge av høyere oljepriser.

PGS og TGS stiger

Dagens store aksjenyhet finner vi i seismikkmarkedet.

De to norske selskapene og konkurrentene TGS og PGS har til slutt funnet sammen. Begge er notert på Oslo Børs og har vært yndede investeringsmuligheter for både småsparere og profesjonelle privatinvestorer. For aksjonærene har det vært høye topper og dype bølgedaler.

Mandag er det god stemning.

Helt fra start steg PGS-aksjen tosifret, mens TGS gikk helt motsatt vei. Men etter et par timer har TGS-aksjen snudd helt. Nå stiger begge de to gifteklare seismikkselskapene.

PGS stiger rundt 16 prosent. TGS stiger rundt 1,4 prosent.

TGS har tidligere lagt flere milliarder kroner på bordet for seismikkbiblioteket til PGS. Den gangen ble budet avvist.

It-fall

I en helt annen sektor har det også skjedd ting før børsåpning. Den tidligere børskometen Nordic Semiconductor, som fortsatt prises til mer enn 20 milliarder kroner, kommer med nedslående nyheter til markedet.

Som følge av lavere salgsutvikling enn anslått indikerer foreløpige tall at inntektene vil ende et sted mellom 135 og 140 millioner dollar i tredje kvartal. Tidligere guiding var på 145-165 millioner dollar. Bruttomarginen i kvartalet ventes til 50-51 prosent, mot tidligere ventet 52 prosent.

Selskapet merker svakere etterspørsel i sine kjernemarkederog har ikke sett tegn til forbedringer slik det hadde ventet i andre halvdel av året, opplyser selskapet.

Aksjen faller 15 prosent. Sist gang aksjen falt så mye i løpet av en børsdag var etter selskapet la frem resultater for første kvartal i april i år.

Nordic Semiconductor vil ikke komme med guiding for fjerde kvartal før tallene for tredje kvartal er lagt frem i midten av oktober.