Hovedindeksen på Oslo Børs steg én prosent onsdag, etter en uke med små bevegelser så langt.

Blant tungvekterne var det Kahoot og Nordic Semiconductor som steg mest, med kursoppganger på henholdsvis seks og fem prosent. Equinor endte dagen bare så vidt i minus.

Olje- og gasselskapet Petronor steg på sin side over 15 prosent, etter at det tirsdag kveld meldte at et heleid datterselskap har inngått en bindende avtale om å avhende 100 prosent av sine interesser i to letelisenser i Guinea-Bissau til et selskap som er kontrollert av Petromal.

Petronor får et vederlag på opptil 85 millioner dollar for lisensene, tilsvarende over 900 mill. norske kroner. Selskapet prises til 1,2 milliarder kroner på Oslo Børs.

Kitron på topp

Etter konklusjonen på onsdagens handel gjenstår det to dager igjen av andre kvartal og første halvår.

Hovedindeksen har siden årsskiftet steget 0,7 prosent, med et foreløpig bunnpunkt i slutten av mars, da bankuroen herjet som verst i finansmarkedene.

Blant selskapene på hovedindeksen er det elektronikkprodusenten Kitron som har steget mest, med en oppgang på over 50 prosent. Selskapet kunne etter første kvartal melde om en markant forbedring i resultatene. Selskapet prises til 8,4 milliarder kroner.

Etter Kitron Følger Norwegian og Kahoot, som begge har steget over 40 prosent så langt i 2023.

På andre siden er det Photocure, Arcticzymes Technologies og Aker Horizons som har falt mest i perioden, alle med en nedgang på 45 prosent eller mer.

Shoppetall

Onsdag morgen la SSB frem ferske tall for omsetningsvolumet i detaljhandelen fra april til mai. Tallene viste at nordmenn handlet mer. Det ga et hopp på 1,2 prosent, samtidig som de tallene fra forrige måned ble revidert opp.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sa det indikerer at norsk økonomi ikke knekker under trykket av høyere renter, men det er underliggende negativt. Likevel er ikke tallene alene nok til at hun oppjusterer sine anslag for rentetoppen.

– Det er helt klart sterke tall, men det velter ikke synet for oss eller Norges Bank. Vi er inn i myk landing – det gir Norges Bank rom til å heve renten mer i tråd med rentebanen, sa hun.

Flere økonomer holder med Norges Banks anslag om en rentetopp på 4,25 prosent, mens det i markedet prises inn en liten mulighet for en rentetopp på 4,5 prosent.

