Hovedindeksen på Oslo Børs steg friskt fra start torsdag etter onsdagens brutale fall, men stengte flatt etter en turbulent handelsdag. Klokken 16:25, ved handelsdagens slutt, var hovedindeksen ned 0,02 prosent.

Den positive stemningen som preget børsen fra morgenen, snudde da det ble klart at den europeiske sentralbanken hever rentene med 0,5 prosentpoeng. På den beskjeden falt hovedindeksen 1 prosent. Børsen ble også tynget av oljeprisen, som i løpet av dagen var ned hele tre prosent, mot en nedgang på rundt 0,7 prosent ved børsens stengetid.

Flere av de andre børsene på kontinentet falt i løpet av handelsdagen, men hentet seg inn igjen. Ved stengetid på Oslo Børs var alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street i pluss.

Dobbeltheving

Den europeiske sentralbanken slo torsdag til med sin tredje doble renteheving, til tross for bankuroen som har preget markedene de siste dagene.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier den umiddelbare tolkningen er at inflasjonsrisikoen har veid tyngre foreløpig, enn hensynet til markedsuroen.

På forhånd var markedet splittet i forventningene mellom en heving på 0,25 prosentpoeng og 0,5 prosentpoeng.

– At markedet i dag tidlig priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng, og så hoppet opp til om lag 50/50 om det ble en enkel eller dobbel heving illustrerer usikkerheten. At det ikke er noen eksplisitte beskjeder på videre renteendringer, slik det var sist gang, understreker situasjonen vi er kommet i de siste dagene og usikkerheten som har oppstått, sier Hov.

Den europeiske sentralbanken skriver at det overvåker den nåværende spenningene i markedet nøye, og er klar for rask respons for å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet i euroområdet fremover.

Uro

Ved åpning på Wall Street torsdag falt også de tre ledende indeksene. Utover handelsdagen var nedgangen snudd til oppgang. 16:25 norsk tid steg Nasdaq rundt 1 prosent.

Det har vært en turbulent uke så langt i aksjemarkedene både i USA og resten av verden. Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon fredag forrige uke, smittet raskt over i det europeiske markedet på starten av uken.