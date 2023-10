Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg forsiktig onsdag ettermiddag, hjulpet opp av et hopp i oljeprisen, og endte med å stige 0,19 prosent.

Oljeprisen økte til over 92 dollar fatet onsdag etter at Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian tok til orde for at medlemmer av Organisation of Islamic Cooperation (OIC) burde innføre et oljeembargo mot Israel.

Markedet holder onsdag fortsatt øye med konflikten mellom Israel og Hamas, der det tirsdag kveld kom meldinger om en eksplosjon på et sykehus i Gaza. Israel og Palestina skyldte på hverandre for hendelsen som ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter tok livet av minst 200 personer.

Da Børsen stengte, endte Equinor med et kursløft på én prosent, mens Aker BP og Vår Energi steg 0,9 og 1,5 prosent. DNB, som legger frem tall torsdag morgen, steg 1,7 prosent. Mowi falt rundt halvannen prosent etter å ha lagt frem nøkkeltall for tredje kvartal før børsåpning.

Les også: Biden lander i Israel mens raseriet etter sykehusangrepet sprer seg verden rundt

Oppdatering fra Ultimovacs

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs meldte tirsdag kveld resultater om fra en NIPU-studie for sin UV1-vaksine, i forbindelse med en konferanse i Madrid som skal finne sted neste uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjen steg over 50 prosent da handelen endelig kom i gang, en halvtime etter åpning, til ny toppnotering på 176,8 kroner. Utover ettermiddagen falt kursen noe tilbake, og endte på en kursoppgang på drøyt 25 prosent.

– Resultatene fra denne studien er veldig positivt for mulighetene til å lykkes med å få vaksinen til markedet innen lungehinnekreft, dersom de vil prioritere å gjøre en sistefasestudie innen denne kreftformen. For studiet er ikke designet slik at de vil få markedsgodkjennelse basert på denne studien. Man må ha en studie til, kalt registreringsstudie på fagspråket, som de nå har medisinsk grunnlag for å gjøre, sier analytiker Geir Hiller Holom, som dekker selskapet for DNB Markets.

Studien som det ble meldt om tirsdag kveld er det som på fagspråket kalles randomisert, noe som betyr at noen grupper får vaksinen og andre ikke. Ultimovacs har fem slike studier gående i skrivende stund.

Å legge opp studien slik vil bety at man får gode svar på om vaksinen funker eller ikke. Dataene viste at Ultimovacs' UV1-vaksine reduserte dødsrisiko med 27 prosent. Holom sier at blant alle måtene man måler effektivitet i kreftstudier på, så er overlevelse det viktigste målet.

Han kaller det positive nyheter rund baut.

– De har bevist at teknologien fungerer for en vanskelig kreftform, noe som også gir tro på at vaksinen kan lykkes for andre former. Det er kanskje det mest spennende i dag. Dataene viste at vaksinen er trygg å bruke, noe som naturligvis også er viktig.

– Hva skjer videre for selskapet nå?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mer usikkert. Denne studien har vært sponset av en akademisk partner. Hvis de går videre med sistefasestudie må selskapet hente penger for å finansiere den. Da snakker vi minst et studie som tar to–tre år og et betydelig beløp. Et sted mellom 200 og 500 millioner kroner, anslår Holom.

«Dette er første gang det blir demonstrert virkning av en universell kreftvaksine i en tilfeldig fase to-undersøkelse, noe som understøtter videre studier», skrev selskapet.

Det er investor Bjørn Rune Gjelsten som er største eier i Ultimovacs, med 18,9 prosent av aksjene. Nest største eier er Stein Erik Hagens Canica.

Milliardtap for Entra

På Oslo Børs rullet resultatsesongen videre, med Entra som det saftigste på menyen midt i uken. Eiendomsselskapet har fått juling på børs i takt med økte renter og fallende eiendomsverdier.

I tredje kvartal tapte selskapet 1,9 milliarder kroner før skatt, sterkt påvirket av negative verdiendringer på 2,2 milliarder kroner. Aksjen var opp en knapp prosent i tidlig handel, og falt utover dagen.

I løpet av årets ni første måneder har Entra skrevet ned verdiene med totalt 4,7 milliarder kroner. Verdien av Entras portefølje har falt med rundt 13 prosent fra toppen for to år siden, ifølge Infront.

Entra vil ikke betale ut et utbytte for første halvår av 2023, fordi det heller skal jobbes med styrking av balansen. Selskapets utbyttepolitikk forblir imidlertid uendret.

Ifølge rapporten er markedsverdien av eiendomsporteføljen nå 72 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld er 39,1 milliarder kroner.

Fra toppen på 211 kroner sensommeren 2021 har aksjen falt nesten 60 prosent og omsettes nå for like under 87 kroner. Selskapet verdsettes til 15,8 milliarder kroner på Oslo Børs.

DNs kommentator om Daytrading: – Som å gå inn på et casino og spille mot banken DNs kommentator Thor Chr. Jensen forklarer deg hva daytrading egentlig er. 02:49 Publisert: 18.10.23 — 11:17

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.