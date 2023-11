Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet ned nesten en prosent onsdag, men hentet seg inn utover formiddagen og var såvidt i pluss rundt lunsjtider. Børsen endte imidlertid ned rundt 0,5 prosent.

November har vært en meget sterk måned på de internasjonale børsene, men denne uken har det stoppet opp. Etter et sterkt tredje kvartal i USA tyder mye nå på at fjerde kvartal blir betydelig svakere. Nervøse investorer avventer nå flere viktige nøkkeltall i slutten av uken som de håper og frykter vil peke ut retningen fremover.

Men i motsetning til i Europa holdt de amerikanske børsene godt stand tirsdag kveld, og alle de ledende børsindeksene på Wall Street endte svakt opp. Onsdag fortsetter indeksene oppturen.

Det er verdt å merke seg at ny Kina-frykt i natt sendte Hangkong-børsen rett ned.

Spotprisen på nordsjøoljen brent faller 0,8 prosent til under 81 dollar fatet onsdag ettermiddag.

Dagens kalender

Resultatsesongen går mot slutten. I dag legger Benchmark Holdings, Interoil, Hurtigruten, Norsk Solar og Questback frem resultater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør kredittindikatoren for det tredje kvartalet.

Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD) vil legge frem sin World Economic Outlook.

I USA offentliggjør sentralbanken sin «beige book», en vurdering av økonomiske forhold i landet.

Tyskland presenterer det første estimatet av inflasjonstallene for november.

Hydro oppjusterer sine investeringsmål på selskapets kapitalmarkedsdag onsdag morgen, men aksjen faller vel to prosent i tidlig handel.

Fornybarselskapet Norsk Solar la på morgenen frem et resultat som viser tap på over 15 millioner kroner på driften. Aksjekursen steg fire prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.